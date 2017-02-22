На фоне беседы Тиллерсона с Лавровым о новой «перезагрузке», рейтинг российских банков и компаний улучшается

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник связался по телефону со своими российскими коллегами. Всю предшествующую звонку неделю заголовки СМИ пестрели враждебными утверждениями, и в Москве начали сомневаться в результативности попыток Вашингтона пересмотреть отношения. Тиллерсон позвонил Лаврову, чтобы обсудить недавнюю кончину в Нью-Йорке российского постпреда при ООН, равно как и новые пути взаимодействия. Инициатором звонка выступил Вашингтон, российская сторона о деталях разговора не распространялась.

Тиллерсон сменил на посту бывшего сенатора Массачусетса Джона Ф. Керри. Керри и Лавров по отношению друг к другу были настроены дружелюбно, хотя в последние два года каждый из них твёрдо отстаивал свою позицию по поводу событий в Сирии и Украине. В Москве радостно восприняли ноябрьское избрание Дональда Трампа президентом США, надеясь на новый подход к сотрудничеству. Обе стороны стремились вывести отношения на новый уровень ещё с того момента, когда Барак Обама объявил о намерениях сделать это в первый же год своего президентства, пост госсекретаря США в это время занимала Хиллари Клинтон.

Ранее Тиллерсон возглавлял компанию Exxon, которая из-за санкций заморозила совместный проект с Роснефтью стоимостью 720 миллионов долларов. Тиллерсон 16 февраля рассказал, что их встреча с Лавровым на проходившем в Германии саммите G20 была продуктивной. Слова Тиллерсона очень похожи на высказывания Керри. «США рассмотрят варианты сотрудничества с Россией в тех сферах, взаимодействие в которых принесёт пользу американским гражданам. При обсуждении противоречивых вопросов США будут отстаивать интересы и стремления Америки и её партнёров. В поисках взаимопонимания мы ожидаем от России уважения к Минским соглашениям и мер по прекращению насилия в Украине», — заявил Тиллерсон.

В результате референдума, на котором голосовало русское этническое большинство, бывшая украинская автономная республика Крым вошла в состав России в 2014 году. На полуострове расположена база Черноморского флота России. В США осудили аннексирование и ввели санкции против функционирующих в Крыму частных и государственных банков. Четыре месяца спустя санкции стали жёстче, так как за свою независимость начали бороться и другие восточные регионы Украины: Донбасс и Луганск сопротивлялись украинским военным, стремясь к автономности и выходу из состава Украины. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не оказывала помощь местному русскому населению, но затем признал наличие военной поддержки. Для Украины конфликты стали скрытой войной против России, которая если не в плане культуры, то политически была партнёром страны.

Вашингтон и Брюссель ввели санкции против российских банков, а также нефтяных и газовых компаний в июле 2014 года. От санкций несла убытки и Exxon. Компания утверждала, что потеряла 1 миллиард долларов из-за заморозки совместного с Роснефтью проекта в Карском море. Российские нефтяные и газовые компании заинтересованы в американских технологиях добычи нефти и газа. Стоимость добычи сырья в России одна из самых низких в мире, однако практически весь объём ресурсов находится под контролем российских организаций.

Во вторник рейтинговое агентство Moody’s изменило статус крупнейшей в мире компании-поставщика нефти Транснефть с отрицательного на стабильный. Рейтинг российских банков, не исключая находящиеся под действием санкций Сбербанк и ВТБ, также был изменён с отрицательного на стабильный. Стоимость акций Сбербанка по сравнению с показателями прошлого года увеличилась на 100 процентов, а акции ВТБ упали на 6,5 процента.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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