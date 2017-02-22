За последние три месяца умерли четыре российских дипломата. Совпадение?

Виталий Чуркин был одной из наиболее выдающихся фигур в международной дипломатии. Его голос больше не будет отдаваться эхом в залах Организации объединенных наций. Всегда отчетливо выражающий свои мысли, вежливый и в то же время повелительный, мудрый и в то же время доброжелательный и простой, он курировал наиболее важные события в России и мире на своем важном посту, который он занимал с 2006 года.

Чуркину пришлось столкнуться с большим количеством недружелюбной критики со стороны администрации Буша и Обамы во время его работы Постоянным представителем Российской Федерации в ООН и Совете Безопасности, но он всегда реагировал с присущим ему изяществом. Не было случая, чтобы ему не удалось предельно четко разъяснить российскую позицию.

Находясь рядом с некоторыми из своих коллег, он часто выглядел как титан в комнате, полной школьников.

Его смерть, за день до 65-летия – это трагедия, в первую очередь для его семьи, друзей и коллег. Но это глубоко печальный день и для дела справедливости, международного права и всех принципов Устава ООН, которые Виталий Чуркин доблестно отстаивал перед лицом многочисленных и серьезных препятствий.

В то же время, эта смерть вызывает много неудобных вопросов, которые непременно должны быть рассмотрены.

Мрачная закономерность

Начиная с 2015 года имело место несколько смертей в российском дипломатическом корпусе, а также смерть советника российского президента.

ЛЕСИН

Первым был основатель российского канала RT и специальный советник президента Путина Михаил Лесин. Он умер в ноябре 2015 года гостиничном номере. Согласно сообщениям, он выглядел крайне рассеянным и выбитым из колеи во время своего последнего появления на людях перед смертью. Позже выяснилось, что он скончался от травмы вследствие удара тупым предметом по голове. Говорилось об алкогольном опъянении, но многие вопросы так и остались без ответа.

МАЛАНИН

В начале января 2017 года Андрей Маланин, высокопоставленный российский дипломат, консул Российской Федерации в Афинах, был найден мертвым в своей ванной комнате. Причины его смерти остаются неизвестными.

КАДАКИН

В конце января нынешнего года российский посол в Индии Александр Кадакин, занимавший на протяжении долгого времени значительные посты, умер от сердечного приступа, хотя о проблемах с его здоровьем ранее никому не было известно.

КАРЛОВ

В декабре прошлого года российский посол в Турции Андрей Карлов был убит джихадистом-одиночкой во время своего выступления в художественной галерее. Фактически в этой галерее не было предпринято никаких мер безопасности, поскольку убийца просто подошел к Карлову и несколько раз выстрелил ему в спину.

ЧУРКИН

Виталий Чуркин был самым высокопоставленным членом российского дипломатического корпуса среди умерших за последние годы.

Мотив для нечестной игры?

Каждый из умерших в последнее время российских послов и дипломатов являлся важной целью для негодяев и преступников, будь то сотрудники секретных служб, наемники или фанатики.

Лесин сыграл важную роль в создании канала RT, важного информационного источника, который является мишенью постоянного преследования со стороны западного истеблишмента.

В бытность Маланина консулом в Афинах, имел место период потепления отношений между Грецией и Россией. В то же время, отношения Греции с Европейским союзом и НАТО становились все более отчужденными.

По имеющимся данным, Карлов сыграл немаловажную роль в нормализации отношений и сближении между президентами Эрдоганом и Путиным после инцидента со сбитым российским самолетом.

Кадакин выполнял свои должностные обязанности в период возобновившейся напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, в то время как Россия пыталась сохранить хорошие отношения с Индией, одновременно стремясь укрепить связи с Пакистаном.

31 декабря 2016 года резолюция Чуркина о прекращении огня в Сирии была принята Советом Безопасности ООН после нескольких месяцев тупиковой ситуации. Эта резолюция по прежнему остается в силе.

Те, кто хотел бы разрушить дипломатические успехи, которых вышеупомянутые деятели достигли для России, имели явный мотив для мести.

Кому это выгодно?

В случае с Карловым, любой срыв восстановившихся российско-турецких отношений означал бы победу тех сил, которые хотели бы, чтобы Турция продолжала поддержку джихадистов в Сирии, а не двигалась в направлении присоединения к продвигаемому Россией и Ираном мирному процессу, основанному на уважении суверенитета Сирии. Россия и Иран всегда занимали такую позицию, в отличие от Турции.

Что касается Лесина, любой, кто жаждал «возмездия» за популярность канала RT, мог бы сказать, что бывший руководитель этой медиа-структуры был устранен.

Если говорить о Маланине, многие опасаются, что в случае «Грекзита» Россия начнет превращаться во все более важного партнера Греции. Европейский союз не хотел бы, чтобы одно из его вассальных государств имело взаимовыгодные плодотворные отношения с Россией, страной, все еще находящейся под карательными санкциями со стороны Брюсселя.

Смерть Кадакина, возможно, представляла интерес для тех, кто хотел бы, чтобы Пакистан продолжал держаться ближе к западным государствам и не желает допустить, чтобы Россия могла выступить в качестве посредника в урегулировании конфликта между Нью-Дели и

Исламабадом.

Чуркин был способен доминировать в ООН за счет своих качеств, которыми его коллеги в Совете Безопасности просто не обладали. Ни у кого не было реальных шансов одержать победу в споре с Чуркиным. Его отсутствие означает возможность образования вакуума, который может существенно облегчить работу для других людей.

Где произошли все случаи смерти?

Каждая из упомянутых смертей произошла на территории иностранного государства. Убийство Андрея Карлова, в частности, выявило слабость его контингента безопасности. Если меры по обеспечению безопасности были столь слабыми в таком сравнительно уязвимом месте как Турция, само собой разумеется, что в тех странах, которые считаются более политически стабильными, меры безопасности были бы еще более слабыми.

Следует также отметить, что непредвзятый детектив мог бы заметить некую закономерность в том, что так много представителей российского дипломатического корпуса и связанных с ним организаций, умерли от разрыва сердца. Возможно, они употребляли жирную пищу каждый день, а также курили и пили слишком много. Но если это и так, почему все эти инфаркты случились на чужой земле?

Если у всех бывших послов, за исключением Карлова, действительно было плохое состояние здоровья, можно ли считать простым совпадением то, что ни один из них не жаловался на здоровье, находясь в России. В этом также можно усмотреть закономерность.

Мораль или просто спекуляции?

Многие скажут, что пока слишком рано подозревать наличие здесь нечестной игры. Действительно, я должен ясно дать понять, что это всего лишь догадки, основанные на череде трагических и порой не получивших объяснения событий, сопоставленных с объективной реальностью, которая заключается в том, что выросший в последнее время вес России как возрожденной геополитической сверхдержавы сегодня представляет собой более важную мишень для международных преступников, чем это было в пору разрухи 1990-х или в более спокойные 2000-е.

Когда происходят такие события, кто-то должен высказывать догадки, чтобы в дальнейшем для обеспечение безопасности и здоровья высокопоставленных российских дипломатов предпринимались более серьезные меры. Более того, если имеет место нечестная игра, это означает, что все казалось бы не связанные между собой события должны быть более тщательно расследованы.

Россия в своей истории не раз подвергалась вторжениям и революциям, а в последнее время стала мишенью колоссального международного давления. Российский народ, как и послы Российской Федерации, имеет право на мир и долгую жизнь. Этого заслуживает любой житель страны, которая так долго страдала.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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