Россия строит арктический щит ПВО

В 2018 году в Арктике будет создано новая дивизия противовоздушной обороны, сообщили представители российских военных кругов. Зона ее действия будет охватывать территорию от Новой Земли до Чукотки.

В эту структуру войдут как новые, так и существующие подразделения. Она должна быть способна «обнаруживать и уничтожать самолеты противника, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты».

По словам военных представителей, эта дивизия ПВО предназначена для защиты Москвы и уральского региона от атак со стороны Северного полюса.

Существующие ракетные силы России в этом регионе сконцентрированы в западной части Арктики, прежде всего в Мурманской и Архангельской областях.

За последние годы страна укрепила свой Северный флот широким спектром новых ракет. В 2015 году в этот регион был передислоцирован комплекс С-400 Триумф, зенитно-ракетная система нового поколения. Вслед за этим в 2016 году здесь были развернуты береговые ракетные комплексы Бастион. В конце 2015 года на арктическом архипелаге Новая Земля был создан полк зенитно-ракетных систем С-300. В ноябре 2016 года военные источники подтвердили, что в ближайшее время Северный флот получит также береговой ракетный комплекс Бал.

Формирование новой дивизии ПВО в Арктике происходит в рамках программы по созданию ряда новых и модернизированных баз вдоль российского побережья Арктики, в том числе на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, Северной Земле, мысе Шмидта и острове Врангеля.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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