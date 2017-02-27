Как выбрать холодильник?

В каждом доме должен быть холодильник, ведь там мы храним продукты питания, от качества которых зависит наше здоровье.

Сайт Апорт поделился советами о том, как правильно выбрать холодильник и не ошибиться. На сайте

http://spb.aport.ru/kholodilniki_i_morozilniki/cat594 можно найти модели холодильников на любой вкус и кошелек.

Раньше холодильники были максимально простыми: компрессорные, громоздкие и однокамерные. А сейчас в их производстве используется много новшеств: система No Frost, 2-3 камеры, распашные двери, полезный объем на несколько сотен литров при компактных размерах.

Начнем с размеров

Как же будет неприятно, если понравившийся по дизайну и функциональности холодильник не впишется в габариты кухни. Поэтому первый вопрос — размеры и объем техники. Существует 5 распространенных размеров холодильника:

Небольшие. Высота такой модели составляет от 80 до 160 см, глубина 60 см и ширина 50 см. Объем техники от 50 до 60 литров. Подойдет для дачи, офиса.

Барные. Высота не более 80 см, глубина 60 см, ширина 50-60 см. Данная модель предназначена для хранения спиртных напитков и фруктов.

Европейский. Наиболее распространенный тип холодильника, который встречается в наших домах. Его высота составляет от 170 до 205 см, глубина и ширина — стандартные 60 см. Объем такой модели бывает разной от 50 до 140 литров.

Широкие. Высота чаще 170 см, а ширина более 80 см, вместимость очень большая — 220-250 л. В таких моделях хранят заготовки на зиму.

Большие. Отличаются стандартной шириной, но большой высотой (195-205 см), объем — от 350 до 850 литров.

Морозильная камера

Не каждая морозильная камера подходит конкретному пользователю, поэтому опираться нужно на особенности ее работы:

* — поддерживаемый уровень температуры равен -6 С. Данная камера подходит для хранения продуктов в течение 1 недели, но никак не для длительного хранения.

** — температура поддерживается на уровне -12 С. Предназначена для хранения продуктов на протяжении 1 месяца.

*** — температура сохраняется на уровне -18 градусов, продукты можно хранить до 3 месяцев.

**** — температура может быть от -18 С до -24 С, хранить можно от 6 до 12 месяцев.

При выборе морозильной камеры следует учитывать систему размораживания, которая может быть «ручной» (капельной) и No Frost. Первая система самая простая: когда в морозильной камере накопилось достаточное количество льда, холодильник отключается, лед тает естественным образом. Система «No Frost» используется в дорогостоящих моделях. Ее принцип работы заключается в использовании специального вентилятора, который способствует уменьшению количества ледяного слоя. Вода стекает в специальный отсек.

Дополнительные возможности

Вам могут понадобиться такие функции:

антибактериальное покрытие;

автономное сохранение холода;

регулятор уровня шума;

режим «Отпуск».

Выбирайте холодильник по следующим критериям:

размер;

система разморозки;

цена;

энергопотребление;

уровень шума;

дополнительные функции (режим «Отпуск», льдогенератор, суперзаморозка и др.).

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