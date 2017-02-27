Как выбрать холодильник?

В каждом доме должен быть холодильник, ведь там мы храним продукты питания, от качества которых зависит наше здоровье.
Сайт Апорт поделился советами о том, как правильно выбрать холодильник и не ошибиться. На сайте
http://spb.aport.ru/kholodilniki_i_morozilniki/cat594 можно найти модели холодильников на любой вкус и кошелек.
Раньше холодильники были максимально простыми: компрессорные, громоздкие и однокамерные. А сейчас в их производстве используется много новшеств: система No Frost, 2-3 камеры, распашные двери, полезный объем на несколько сотен литров при компактных размерах.
Начнем с размеров
Как же будет неприятно, если понравившийся по дизайну и функциональности холодильник не впишется в габариты кухни. Поэтому первый вопрос — размеры и объем техники. Существует 5 распространенных размеров холодильника:
- Небольшие. Высота такой модели составляет от 80 до 160 см, глубина 60 см и ширина 50 см. Объем техники от 50 до 60 литров. Подойдет для дачи, офиса.
- Барные. Высота не более 80 см, глубина 60 см, ширина 50-60 см. Данная модель предназначена для хранения спиртных напитков и фруктов.
- Европейский. Наиболее распространенный тип холодильника, который встречается в наших домах. Его высота составляет от 170 до 205 см, глубина и ширина — стандартные 60 см. Объем такой модели бывает разной от 50 до 140 литров.
- Широкие. Высота чаще 170 см, а ширина более 80 см, вместимость очень большая — 220-250 л. В таких моделях хранят заготовки на зиму.
- Большие. Отличаются стандартной шириной, но большой высотой (195-205 см), объем — от 350 до 850 литров.
Морозильная камера
Не каждая морозильная камера подходит конкретному пользователю, поэтому опираться нужно на особенности ее работы:
- * — поддерживаемый уровень температуры равен -6 С. Данная камера подходит для хранения продуктов в течение 1 недели, но никак не для длительного хранения.
- ** — температура поддерживается на уровне -12 С. Предназначена для хранения продуктов на протяжении 1 месяца.
- *** — температура сохраняется на уровне -18 градусов, продукты можно хранить до 3 месяцев.
- **** — температура может быть от -18 С до -24 С, хранить можно от 6 до 12 месяцев.
При выборе морозильной камеры следует учитывать систему размораживания, которая может быть «ручной» (капельной) и No Frost. Первая система самая простая: когда в морозильной камере накопилось достаточное количество льда, холодильник отключается, лед тает естественным образом. Система «No Frost» используется в дорогостоящих моделях. Ее принцип работы заключается в использовании специального вентилятора, который способствует уменьшению количества ледяного слоя. Вода стекает в специальный отсек.
Дополнительные возможности
Вам могут понадобиться такие функции:
- антибактериальное покрытие;
- автономное сохранение холода;
- регулятор уровня шума;
- режим «Отпуск».
Выбирайте холодильник по следующим критериям:
- размер;
- система разморозки;
- цена;
- энергопотребление;
- уровень шума;
- дополнительные функции (режим «Отпуск», льдогенератор, суперзаморозка и др.).