Иран, Россия и Турция решают судьбу Сирии

В газете «Аль-Хаят» 18 февраля появилась статья, посвящённая запутанной природе интервенции в Сирии. В материале утверждается, что США рассматривали три плана по зачистке города Ракка, захваченного ИГИЛ. Один из планов был предложен Турцией, которая не желает появления в городе Демократических сил Сирии, состоящих в основном из курдов.

Впрочем, препятствовать намерениям Турции не допустить появления курдов в городе было бы недальновидным. Анкара надеется остаться влиятельной силой в Сирии и после окончания войны. Ко всеобщему удивлению, в этом Турцию поддерживает Россия, ведь именно Россия организовала переговоры с Турцией и Ираном в Астане, а также помогла турецким войскам освободить Аль-Баб от боевиков ИГИЛ.

Россия привлекает Турцию к созданию послевоенных соглашений ввиду того, что власть Башара Асада неустойчива. На прошлой неделе президент Сирии заявил, что вернёт контроль над «каждой пядью» сирийской земли. Однако малая численность местных вооружённых сил физически не позволяет это сделать, да и после всех ужасных преступлений режима Асада он вряд ли подходит на роль лидера, который мог бы организовать послевоенное объединение.

В этом контексте для стабилизации ситуации в послевоенной Сирии Россия прибегает к помощи Турции и Ирана. Стороны горячо обсуждают создание местного военного совета, в который вошли бы военачальники государственных сил и оппозиции.

Истинная роль подобного совета ещё не известна. Медиагруппа Al Araby Al Jadeed в июле 2016 года предполагала, что Россия и США обсуждали создание подобного органа. Асад может воспринимать совет как средство борьбы со своими врагами, однако ему следует иметь в виду, что местный совет способен отодвинуть президента на второй план, хотя присутствие Асада и обеспечивает подписание послевоенных соглашений.

В любом случае, Асаду следует присмотреться к сотрудничеству России и Турции. Любое политическое решение, которое сейчас Асад в силах принимать самостоятельно, он будет вынужден согласовывать с Анкарой, если собирается и дальше добиваться столь амбициозных военных целей.

Россия продолжает просчитывать последствия. В России понимают, что в Сирии находятся десятки тысяч оппозиционно настроенных вооружённых людей, которых нужно контролировать, и пока Асад находится у власти, вновь объединить Сирию не получится. Вернуть страну к мирному существованию очень сложно вне зависимости от того, разгромлена ли оппозиция.

Роль Турции становится крайне важной. Турция контролирует многие оппозиционные группировки и даже влиятельные объединения наподобие Фронт ан-Нусра (ранее – Джабхат ан-Нусра), поэтому её участие в создании нового порядка в Сирии обязательно. К тому же, кто-то должен представлять интересы суннитов в Сирии, и Анкара при поддержке стран Персидского залива на сегодняшний день с этим справляется.

Возможно, это одна из причин, по которой Россия с одобрением отнеслась к появлению турецких войск в Сирии, в обмен на это многие оппозиционные группировки были выведены из Алеппо и переместились в приграничные регионы. Это прекратило сопротивление Алеппо, позволив турецкой армии войти в Сирию, и в результате вмешательство Турции в местную политическую ситуацию стало неизбежным.

Существует большая вероятность того, что в будущем в Сирии появится децентрализованная система. К стадии, предшествующей 2011 году, на сегодняшний день вернуться трудно. Если Турция распространит своё влияние в Сирии, ему в основном будут подвержены регионы вблизи турецкой границы, где оседает множество сирийских беженцев. Среди населения этих областей Асад точно не будет пользоваться популярностью. Показательно, что в России это осознают.

Иран не будет противиться подобному решению, если его интересы в Сирии, главным образом — пути снабжения Хезболлы в Ливане, не пострадают. Асаду следует признать, что он слишком часто прибегал к помощи извне, чтобы сохранить власть, поэтому вклад его режима в исход ситуации в Сирии крайне незначителен.

Президент Сирии находится в не выгодном для себя положении, так как в стране присутствуют российские, иранские и турецкие войска. В Сирии активно действуют зарубежные политические силы. Это стало очевидным во время встречи в Астане, подготовленной Россией, Турцией и Ираном. Эти страны уже обо всём договорились, в то время как Сирия выступала в качестве стороннего наблюдателя.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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