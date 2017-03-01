В Санкт-Петербурге установлены первые банкоматы Bitcoin

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В России отмечено редкое событие — пополнилось количество банкоматов Bitcoin АТМ во втором городе страны Санкт-Петербурге.

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Машина, которой управляет обменние криптовалюта Bitlish, обеспечивает возможность приобретения таких криптовалют, как биткоин, эфириум, лайткоин и зикеш (Zcash) с автоматическим обновлением обменного курса.

Банкомат можно найти на Васильевском острове в торговом центре на Среднем проспекте.

Вероятно, это стало возможным в результате усилий Bitlish, направленных на расширение услуг  ATM для криптовалют по всей России, где из-за определённых юридических проблем была установлена только пара аппаратов. Компания продемонстрировал свой парк банкоматов на недавней конференции в Москве, но пока нет официальной информации о местах их установки. Также в листинге CoinATMRadar не указаны российские машины.

До сих пор не пришло ответа от Bitlish на отправленный им запрос о получении дополнительной информации о банкоматах.

Установка сама по себе является признаком изменения отношений в России к криптовалютам. Центральный банк, ранее установивший запрет на них как на «суррогатную» альтернативу рублю, в этом году обозначил новую перспективу. По их словам, они будут реализовывать политику конструктивного регулирования, поскольку тотальный запрет контрпродуктивен, если вообще возможен.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

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