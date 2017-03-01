Миграция миллионеров: страны, куда стекаются богачи

Счастье нельзя купить за деньги, но зато можно обеспечить максимальную гибкость в принятии решений относительно финансов и образа жизни.

Для многих миллионеров деньги являются очень эффективным средством, позволяющим сбежать из страны, когда наступают трудные времена. Благодаря деньгам, они могут упаковать свои чемоданы и отправиться вместе с семьями и капиталом в место, где будет обеспечена прекрасная возможность для процветания.

Согласно новому отчёту New World Wealth, в 2016 году количество миллионеров мигрантов увеличилось на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом.

В 2016 году насчитывалось в общей сложности 82 тысячи миллионеров мигрантов, которые уехали в поисках лучших мест.

Страны с наибольшим оттоком (красным цветом) и притоком (зелёным цветом) миллионеров

Второй год подряд список возглавляет Франция, откуда бегут местные богатеи, считающие создавшиеся условия крайне неблагоприятными. Во Франции растут религиозная напряжённость и популизм, но также там имеется налоговая система, которая не является особенно дружественной для очень богатых людей. Издание International Business Times назвало эту проблему «исходом миллионеров».

Китай и Индия также продолжают терять своих миллионеров, но две из наиболее интересных стран в этом списке это Бразилия и Турция.

Бразилия по-прежнему находится в глубоком экономическом кризисе, переживая наитяжелейший в своей истории экономический спад. Кроме того, в августе 2016 года была отстранена от власти Дилма Русеф.

С другой стороны Washington Post описывает Турцию как страну, которая находится в «состоянии перманентного кризиса». Возможно, это справедливая критика, поскольку в стране валютный кризис, экономический кризис, а также была попытка военного переворота.

Как и большинство людей, миллионеры не любят неопределённости — и у них есть необходимые средства и твёрдое намерение уехать от текущих проблем.

В 2016 году Австралия была страной номер один по притоку миллионеров мигрантов, оставив немного позади США и Канаду.

Также удвоился поток миллионеров в Новую Зеландию, в то время как ОАЭ остается популярным местом для богачей с Ближнего Востока.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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