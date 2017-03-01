Америка готовится к войне в космосе — виной этому, как всегда, Россия

Космическое пространство стремительно превращается в еще одно потенциальное поле сражений, где Америка должна быть готова защищать себя от любых противников.

Такова была основная идея недавней статьи, опубликованной изданием Defense News. Её авторы – два генерала ВВС США. Один из них – начальник штаба ВВС Дэвид Голдфейн, а другой – глава Космического командования ВВС Джей Рэймонд. Они цитируют еще одного генерала, главу объединённого стратегического командования Вооруженных сил США Джона Хитена, который однажды сказал: «Нет такого понятия как война в космическом пространстве. Существует просто война с противником, и если она переходит в космос, мы должны научиться вести такую войну».

Как будто по заказу, авторитетное военное издание, сайт IHS Jane’s 360, сообщило на прошлой неделе, что Россия планирует оснастить часть своих истребителей-перехватчиков Миг-31БМ противоспутниковыми вооружениями. «Ведется разработка специальной новой ракеты, чтобы этот самолет имел возможность уничтожать цели в ближнем космосе», — заявил каналу Министерства обороны Звезда-ТВ Евгений Поляков, командир полка российских ВКС.

Одна из основных причин, определяющих исключительную важность военных спутников и космических систем в настоящее время, заключается в том, что ВВС все более активно применяют ударные беспилотные аппараты, которые управляются дистанционно, через спутниковые каналы связи. Кроме того, дроны используют спутниковую систему навигации GPS для передачи своих координат наземному командному пункту.

Как написал недавно генерал-майор в отставке Джеймс Посс, «линии передачи данных BLOS (вне прямой видимости) произвели революцию в военно-воздушных силах». И дроны BLOS становятся все более мощными.

ВВС США планируют к 2018 году заменить свой парк беспилотников MQ-1 Predator на новые MQ-9 Reaper, сообщает агентство United Press International (UPI). Reaper обладает грузоподъемностью 1750 килограммов, против 200 кг у Predator. Его максимальная высота полета составляет 15 километров (против 7,5 км), а крейсерская скорость – около 370 километров в час (против 135 км/ч). Каждый Reaper обойдется американским ВВС почти в 15 миллионов долларов.

Генералы Гольдфейн и Реймонд изложили трехэлементную стратегию, которую осуществляют ВВС США. В качестве первого элемента приводится повышение способности обнаруживать угрозы и обеспечивать контроль над космическими средствами. Вторым элементом является укрепление партнерства между Министерством обороны и разведывательным сообществом в области защиты космических систем. Третий элемент – продолжение строительства межведомственного Центра управления полётами, который был создан в прошлом году в Колорадо.

Война в космосе, пишут генералы, «больше не является всего лишь научной фантастикой. В настоящий момент мы должны быть способны вовремя обнаруживать космические угрозы… и отвечать настолько решительно, чтобы ни один враг не испытывал соблазна направить на нас оружие».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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