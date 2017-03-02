Высказывания Трампа о ядерном оружии стали «тревожным звоночком» для России и мира

Заявление президента США Дональда Трампа по поводу ядерной программы привлекло внимание и вызвало тревогу в России. По мнению экспертов, подобные высказывания могут привести к новой холодной войне, спровоцировав гонку вооружений.

В интервью для Reuters в Овальном кабинете Трамп выразил недовольство по поводу договора СНВ-III и высказал намерение сделать США лидером по объёму ядерного оружия.

Аналитики уверены, что нарушив ядерный баланс в сторону наращивания ядерных вооружений — большего, чем предусматривают достигнутые предыдущей администрацией договорённости, США усложнят отношения с Россией. Двусторонние отношения могут и вовсе зайти в тупик.

Россия опасается «новой холодной войны»

В интервью Reuters Трам назвал СНВ-III «однобоким» и посчитал договор не выгодной для Вашингтона сделкой.

Договор был подписан представителями США и России в 2010 году. После ратификации в Сенате США и в Федеральном собрании России соглашение вступило в силу в 2011 году. Стороны обязались ограничить число ядерных боезарядов до 1550 единиц, при этом число готовых к запуску ракет и бомбардировщиков не должно превышать 700 единиц. Договор действует до 2021 года и может быть продлён на срок до пяти лет.

Трамп заявил, что США займут лидирующие позиции по объёму ядерного оружия и никогда «не будут плестись позади» в этой сфере.

Он также посетовал, что количество российских наземных крылатых ракет не соответствует Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, который США и Советский Союз подписали в 1987 году.

Трампа спросили о том, будет ли он выносить этот вопрос на обсуждение во время встречи с Владимиром Путиным, и он ответил утвердительно. Однако, ни одной встречи с Путиным у Трампа ещё не запланировано.

В России заявления Трампа вызвали бурную реакцию. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что желание Вашингтона стать лидером в области ядерного оружия делает возвращение к холодной войне и гонке вооружений неизбежным.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв посчитал, что слова Трампа стали его «самым тревожным заявлением» по поводу отношений с Россией.

Истинные намерения Трампа

После вступления в должность президента США 20 января Трамп заметно поменял отношение к России. Под впечатлением инцидента с Майклом Флинном, который занимал пост советника по национальной безопасности США и откровенно рассказал вице-президенту о разговоре с российским послом, Трамп начал ощущать сопротивление американской политической элиты налаживанию связей с Россией. Без соответствующей корректировки взглядов Трамп встретился бы с чередой препятствий во время своего президентства.

Специалист из научно-исследовательского института Pangoal в Китае Лян Ябин отмечает, что с момента вступления Трампа в должность его политика подвергается резкой критике как внутри страны, так и за её пределами, и поэтому сопротивление внешней угрозе может помочь Трампу удержать власть. К тому же, заявления Трампа соответствуют призыву его предвыборной кампании «сделать Америку снова великой».

В общей перспективе слова Трампа отражают смену курса США от соблюдения баланса сил к наращиванию стратегического преимущества, а также беспокойство по поводу сокращения количества ядерного оружия в США, чем могла бы воспользоваться Россия.

Отношения России и США в опасности

Некоторые международные СМИ усматривают в словах Трампа начало новой гонки ядерных вооружений между двумя влиятельными странами, что приведёт к сложным двусторонним отношениям.

По мнению Лян Ябин, две страны уже начали опасную игру, наращивая военное присутствие в Восточной Европе и перебрасывая войска НАТО в Польшу и Литву.

Исследователь из Академии общественных наук КНР Ли Януй считает, что политика Трампа по отношению к России ещё не выстроена окончательно. Сталкиваясь с сопротивлением, Трамп может постепенно налаживать связь с Россией. Двусторонняя встреча могла бы выровнять политику США по отношению к России.

Российская сторона остаётся сдержанной и не подвергает действия Трампа прямой критике. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно заявил, что о характере двусторонних отношений судить ещё рано.

Песков отметил, что Россия никогда не носила розовые очки и не питала иллюзий, поэтому огорчаться не чему.

Наблюдатели считают, что место для манёвра в отношениях России и США ещё осталось, однако существенно улучшить взаимодействие будет крайне непросто. Разногласия двух стран по поводу ядерного оружия, ракетного вооружения и событий в Украине продолжатся.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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