Путин объезжает центрально-азиатское ближнее зарубежье

С момента распада Советского Союза Россия стремилась сохранить свое влияние на его окраинах. Центральная Азия занимает существенную часть этого ближнего зарубежья. Российский президент Владимир Путин 27-28 февраля совершил поездку в страны Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Все они входят в возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстан и Кыргызстан, помимо того, являются членами Евразийского экономического союза, а Таджикистан рассматривает возможность присоединения к ЕАЭС. Россия сохраняет значительное военное присутствие в этих странах (в первую очередь речь идет об авиабазе «Кант» в Кыргызстане и 201-й военной базе в Таджикистане), и сотрудничает с местными вооруженными силами в рамках регулярных совместных учений.

Однако, эти три страны также находятся в сложном положении: их экономика оказалась в отчаянной ситуации из-за низких цен на нефть и зависимости от российской экономики, ослабленной санкциями. Эти факторы давления могут привести к стремительному росту протестных движений и активизации вооруженных группировок. Россия особенно обеспокоена нарастанием влияния ДАИШ и других террористических группировок в соседнем северном Афганистане. Москва надеется ослабить факторы нестабильности в регионе и одновременно воспользоваться возможностью расширить свое военное и экономическое влияние.

Первым этапом этого политического турне стал визит в Казахстан, что подчеркивает тесные рабочие отношения между Путиным и казахским президентом Нурсултаном Назарбаевым. Встреча началась с неформальной лыжной прогулки в окрестностях Алматы. Путин высказал свое одобрение Назарбаеву в связи с той ролью, которую сыграл Казахстан в проведении мирных переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Кроме того, обе стороны готовятся к грядущему процессу передачи власти в Казахстане. Назарбаев, которому уже исполнилось 76 лет, недавно объявил о планах передачи части президентских полномочий кабинету министров и парламенту. Москва надеется, что следующий казахстанский лидер будет придерживаться стойкой пророссийской позиции Назарбаева, и намерена тесно сотрудничать с Астаной в этот критический момент.

Визит Путина в Таджикистан в основном был посвящен тревожной ситуации в соседнем Афганистане. Обе стороны договорились активизировать сотрудничество по защите протяженной и прозрачной южной границы Таджикистана. Они не сообщали о подробностях своего плана, но Путин заявил, что для его осуществления будут задействованы возможности российской военной базы в Таджикистане. Москва недавно обозначила, что хотела бы расширить свое военное присутствие в этой стране за счет аренды авиабазы «Айни» близ Душанбе, чтобы усилить территориальную оборону страны военно-воздушным компонентом, главным образом, исходя из необходимости предотвратить перетекание военных действий из Афганистана.

Однако, при этом Россия отрицает, что переговоры включали обсуждение расширения ее военного присутствия. Москва на самом деле предложила Душанбе определенные уступки, пообещав обратить более пристальное внимание на проблемы таджикских мигрантов и снять запрет на въезд в Россию с тех из них, кто был лишен этого права. Денежные переводы из России составляют почти половину ВВП Таджикистана, и Москва надеется сохранить эти отношения, позволяющие ей конкурировать с растущим влиянием Китая.

В ходе визита в Кыргызстан, Путин обсуждал проблемы безопасности и экономического сотрудничества, в частности, роль Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. Состоялась также встреча между российским и киргизским министрами внутренних дел, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в сфере борьбы с наркотиками и терроризмом.

Примечательны сроки нынешнего визита российского президента. Дело в том, что он проходил на фоне антиправительственных протестов, которые активизировались в Кыргызстане после ареста лидера оппозиции Омурбека Текербаева в минувшие выходные. Пока эти демонстрации не приобрели значительных масштабов, однако в будущем они способны привести к эскалации политического противостояния и дестабилизировать страну. Кыргызстан пережил две революции, в 2005 и 2010 годах, и остается уязвимым в связи с давними клановыми разногласиями между северной и южной частями страны. Учитывая, что на нынешний ноябрь назначены президентские выборы, а также принимая внимание недавнее заявление президента Алмазбека Атамбаева о своем отказе от участия в них, Россия будет с особым вниманием следить за ситуацией в Кыргызстане.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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