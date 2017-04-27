Крым превращается в рай для инвесторов

На фоне постоянных вспышек напряженности по всей планете, включая Ближний Восток, Корейский полуостров, Южно-Китайское море, нет ничего удивительного в том, что Крыму отводится особое место и уделяется большое внимание в глобальной геополитике. Если рассмотреть ситуацию со всех сторон, становится очевидно, что реинтеграция Крыма в Россию – это свершившийся факт, который признают все, кроме радикалов.

В минувшие выходные завершился третий Ялтинский международный экономический форум, проходивший на южном побережье Крыма с 20 по 22 апреля. В нем принимали участие более двух тысяч представителей деловых кругов, в том числе 220 иностранцев из 46 стран мира. В течение трех дней было подписано боле 30 контрактов на сумму, превышающую 100 триллионов рублей (около 1,8 миллиарда долларов).

В последнее время для обеспечение непрерывного долгосрочного интереса инвесторов к Крыму создается ряд инновационных инструментов. Так, например, трасты для защиты иностранного бизнеса перестали быть просто предметом обсуждения и в ближайшее время будут реализованы. Иностранцы и зарубежные компании, сделавшие свой инвестиционный выбор в пользу Крыма, могут рассчитывать на полную поддержку российского правительства, гарантирующую беспрепятственное функционирование бизнеса и репатриацию прибылей. Следует напомнить, что еще в 2014 году именно против Крыма были введены экономические санкции.

Одна из историй успеха за время после введение санкций связана с развитием сельскохозяйственного сектора в крымском регионе, где широкое применение получили инструменты льготного кредитования. Действуют также механизмы компенсации фермерам их инвестиционных издержек, то есть 70 процентов вложений в теплицы и оборудование будет компенсировано за счет специальной государственной помощи.

Что касается социальных и иных столь же капиталоемких направлений деятельности, таких как здравоохранение, развитие курортной и рекреационной инфраструктуры, образование и наука, они требуют выделения гораздо более масштабных кредитных ресурсов, на значительно более длительные сроки, чем это необходимо сельскому хозяйству. В этой области также продолжается прогресс, в том числе за счет поддержки таких организаций как Банк России.

Недавно Совет министров Крыма выделил участок 16,8 га санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра под Ялтой для создания будущей игорной зоны. Туризм уже давно является основным источником доходов для Крыма, причем по оценкам местных чиновников, после открытия в 2017-2018 гг. игорная зона сможет привлечь до 500 тысяч дополнительных туристов в год и обеспечить рабочие места для 2 тысяч местных жителей.

По словам председателя Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрея Назарова, в ближайшие несколько лет Крым имеет шанс превратиться в некое подобие российского Монако. За последние три года на полуострове был создан благоприятный инвестиционный климат как для российских, так и для иностранных инвесторов, а также учреждена свободная экономическая зона с поистине уникальными для России условиями. Кто знает, возможно, со временем у инвесторов появятся и иные причины для того, чтобы связывать личные или деловые интересы с этим российским Монте-Карло, учитывая все более неблагоприятные финансовые и налоговые условия для обладателей активов в долларах и евро… Не исключено, что приобретение рублевых активов может стать решением этой проблемы в не столь отдаленном будущем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (4 голосов, среднее: 4,00 из 5)

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