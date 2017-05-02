Западные санкции осложнили реализацию проекта строительства электростанций в Крыму

Российский план строительства двух новых электростанций в Крыму общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов призван был продемонстрировать, что, несмотря на западные технологические санкции, Москва способна осуществить высокотехнологичные проекты на полуострове.

Однако, как сообщает Reuters, два года спустя этот план, который должен был обеспечить жителей Крыма электроэнергией, прежде поставлявшейся с Украины, все же был нарушен из-за препятствий, связанных с западными санкциями.

Проектом предусматривалось, что на электростанциях будут установлены турбины производства Siemens. Однако, в таком случае эта немецкая машиностроительная компания рискует нарушить санкционный режим. Источники утверждают, что в отсутствие турбин проект сталкивается с серьезными задержками. Официальные представители Siemens всегда говорили, что не намерены осуществлять поставку оборудования.

Россия изучала возможность приобретения турбин у Ирана, внесения изменений в проект для установки турбин российского производства, а также использования западных турбин, ранее приобретенных Россией и уже находящихся на ее территории. Каждая из этих альтернатив связана с определенными проблемами, из-за чего, как сообщают источники, чиновники и руководители проекта не могут договориться о том, каким путем двигаться вперед.

Эта история демонстрирует, что, несмотря на официальные опровержения, западные санкции все же оказывают реальное негативное воздействие на российскую экономику. Она также проливает свет на механизм принятия решений при Владимире Путине. Речь идет о склонности крупных чиновников, по словам источников близких к Кремлю, давать грандиозные политические обещания, которые почти невозможно реализовать.

Корреспондент агентства Reuters, посетивший в феврале и марте строительную площадку одной из двух новых электростанций, расположенную неподалеку от Севастополя, видел металлические каркасы нескольких уже построенных сооружений, а также краны и десятки рабочих, занятых на строительстве главного турбинного зала.

Кремль заявил, что к сентябрю текущего года электростанции должны быть частично готовы к работе, а их полное введение в строй намечено на март 2018 года, когда будет отмечаться годовщина присоединения Крыма. Кроме того, именно в этом месяце в России состоятся президентские выборы. Как ожидается, Владимир Путин будет баллотироваться на новый срок.

Санкции Европейского Союза запрещают поставку в Крым технологий, используемых в энергетическом секторе. Германское правительство ранее заявляло, что немецкие компании, нарушающие санкции, подвергаются определенным наказаниям, содержание которых не комментировалось.

Компания, получившая контракт на строительство упомянутых электростанций, Технопромэкспорт контролируется государственной корпорацией Ростех, подпадающей под санкции США.

Основания и фундаменты двух электростанций были спроектированы для размещения турбин мощностью 160-187 мегаватт, способных генерировать 940 мегаватт дополнительной электроэнергии, которую Россия обещала Крыму, чтобы прекратить частые отключения электричества.

Единственным российским производителем подобных турбин является совместное предприятие с участием Siemens в Санкт-Петербурге. Три источника сообщили, что российские чиновники и должностные лица, связанные с реализацией проекта, пришли к выводу о том, что из-за санкций приобретение турбин Siemens оказалось невозможным.

Российские официальные лица заявили, что они изучают возможность приобретения мощных турбин в какой-либо стране, не поддерживающей санкции. Глава Ростеха Сергей Чемезов, старый друг Путина, сообщил о том, что в настоящее время ведутся переговоры с Ираном.

Однако, два источника в российском машиностроительном секторе заявили, что любые турбины большой мощности в Иране пришлось бы либо производить по лицензии какой-либо крупной глобальной машиностроительной компании, либо просто купить у одной из таких компаний. Очевидно, что эти компании могут воспротивиться подобной сделке из-за риска, связанного с санкциями.

Третий вариант, озвученный в начале этого месяца российским министром энергетики Александром Новаком, состоит в том, чтобы использовать турбины западного производства, уже приобретенные и доставленные в Россию, которые в настоящее время простаивают.

Источник в российском энергетическом секторе заявил, что трудно найти достаточно совместимые турбины от одного и того же производителя. Впрочем, даже если бы был найден полный комплект необходимого оборудования, для запуска установок необходимо было бы участие производителя, которое потенциально являлось бы нарушением санкций. «Чтобы произвести запуск, необходимо присутствие представителя компании-производителя с флэш-накопителем и ноутбуком, заявил упомянутый источник. – Я не в состоянии представить, каким образом можно скрыть подобный факт».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (3 голосов, среднее: 2,33 из 5)

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