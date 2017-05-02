Квас приобретает новый облик в погоне за популярностью

Российские потребители стали более сдержанно тратить свои деньги, поэтому производители кваса, прибыль которых и так страдает от сезонного спроса, пытаются представить свой продукт таким образом, чтобы поднять продажи.

Квас – традиционный восточноевропейский напиток, сделанный на основе брожения ржаного хлеба и сахара. Он содержит небольшой процент алкоголя и наиболее популярен в летнее время. Изначально напиток разливали из бочек, но со временем квас занял своё место на полках магазинов. Напиток не только утоляет жажду в жаркий летний день, покупатели любят квас за его полезные для здоровья свойства: он богат витамином B и, как утверждается, формирующимися в процессе брожения полезными бактериями, которые улучшают пищеварение.

Тем не менее, квас теряет популярность – в России его потребление снизилось с 773 миллионов литров в 2014 году до 621 миллиона литров в 2016 году, как сообщает исследование GlobalData (отчёт опубликован в июне 2016 года). Так как 55 процентов россиян, по данным GlobalData, не верят в улучшение экономической ситуации, велика вероятность того, что россияне будут приобретать меньше товаров, не попадающих в категорию необходимых.

Чтобы повысить продажи в условиях рыночного спада, производители кваса вынуждены применять инновационный подход с целью привлечь внимание покупателей и на достойном уровне конкурировать как с другими брендами, так и со сходными категориями продуктов наподобие газированных напитков. Большинство российских потребителей (76 процентов) рассказали, что предпочитают новые ощущения новым продуктам, поэтому производителям следует сфокусироваться на чувствах радости и удовольствия, связанных с напитком.

Новое позиционирование приносит удовольствие

Обычно квас ассоциируется с летом и жаждой. Чтобы оживить зимние продажи, компания «Очаково» представила ограниченный сезонный продукт. Производитель черпал вдохновение в символах зимы: снеговик и его нос из морковки. Изображение морковки на серебристой алюминиевой банке повторяет нос снеговика, и банка может заменить снеговику (или даже самому покупателю) нос из морковки, а это – повод для забавной фотографии. Запуск продукта сопровождался рекламной кампанией, в ходе которой покупателям предлагалось создавать креативные фотоснимки с банками кваса и размещать их на промосайте.

Напиток был создан в соответствии с желанием покупателей испытать новые ощущения и веселиться, разнообразить время семейного отдыха и привлечь к себе внимание в соцсетях.

Изменения помогают конкурировать с другими напитками

Ещё один пример преобразования – это нацеленность на новую нишу. К примеру, компания «Вятский квас» создала зимнюю версию продукта, который следует пить разогретым до 55 градусов Цельсия. Пряной напиток не только согревает зимой, он также богат витаминами B, P и C. Горячий квас представляет собой безалкогольную альтернативу алкогольным напиткам наподобие глинтвейна и конкурирует с такими продуктами как чай и горячий шоколад.

Новые вкусы для молодой аудитории

С приближением лета компания «Очаково» запустила ограниченную серию кваса весной 2016 года. Чтобы привлечь внимание молодой аудитории, производитель создал необычный для кваса вкус – каламанси (филиппинский лайм). Продукт ориентирован на молодую аудиторию и создан с целью преподнести квас как современный и модный напиток. Молодёжь по достоинству оценит яркую и стильную упаковку вкупе с экзотическим вкусом.

Заметная необычность

Ещё один пример, из которого российские производители могут черпать вдохновение, это необычный чёрный квас.

Чтобы продукт выделялся на фоне конкурентов и привлёк внимание новой аудитории, украинское отделение Carlsberg представило чёрную версию продукта «Квас Тарас». Напиток обладает насыщенным тёмным цветом благодаря главному ингредиенту – ржаному солоду. Продукт будет популярен среди тех, кто предпочитает натуральные, но при этом необычные напитки. Чёрный квас должен прийтись по душе и тем, кому не хватало менее сладкой версии классического продукта.

В линейке бренда представлены и белые напитки, которые выглядят не так экзотично, как чёрные, но вполне могут организовать новую категорию товара. К примеру, белый квас может стать частью контрастного чёрно-белого дуэта, каждый напиток которого отвечает определённым вкусовым предпочтениям.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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