Пол Крейг Робертс: США готовятся к ядерной войне с Россией и Китаем

На днях известный американский экономист доктор Пол Крейг Робертс заявил, что США готовят превентивный ядерный удар по России и Китаю, а также массовые убийства среди лидеров этих стран. Бывший помощник министра финансов США при президенте Рональде Рейгане сделал это заявление в своей авторской колонке на сайте PersonalLiberty.com 28 апреля. Он отметил, что с теоретической точки зрения успех этой атаки обоснован непроверенным предположением о том, что у России и Китая просто не останется средств для нанесения ответного удара.

«В последние годы я не раз подчеркивал, что некоторые документы и изменения в военной доктрине США указывают на подготовку Вашингтоном превентивного ядерного нападения на Россию и Китай, – пишет доктор Робертс. – Невозможно представить себе более безответственного поведения. Однако, это именно то, что делает Вашингтон».

«Короче говоря, Вашингтон готовится к началу ядерной войны», — считает Робертс. В своем докладе он упомянул первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира и вывод, сделанный генералом в заявлении от 26 апреля, что Вашингтон стремится к глобальной гегемонии и развертывает систему баз противоракетной обороны, которая способна помешать России ответить на превентивный удар со стороны Соединенных Штатов.

«Тщательные исследования убедили россиян в том, что Вашингтон вкладывает средства и предпринимает усилия для создания компонентов, которые не имеют иных потенциальных функций, кроме разрушения России и уничтожения ее потенциала ответного удара», — пишет доктор Робертс.

Кроме того, по его мнению, у США имеются планы использования «агентов на местах», которые должны убить как можно больше членов российского правительства, тем самым оставив страну «в растерянности, без руководства».

Документ, опубликованный Министерством обороны США в 2017 году, свидетельствует о существующем в Пентагоне мнении, что США потерпели бы поражение в любом наземном конфликте против России и Китая из-за их превосходства в военной технике. «Сухопутные войска США в настоящее время не в состоянии сдержать или одержать победу над мощным и хорошо подготовленным противником», — говорится в этом документе.

Политический аналитик Илья Плеханов заявил в интервью Daily Star, что, основываясь на выводах, изложенных в этом документе, можно заключить, что США готовятся к высокотехнологичной войне без использования сухопутных войск для увеличения вероятности своей победы. «Именно поэтому ВС США в настоящее время лидируют в разработке этой доктрины, — сказал Плеханов. – Они понимают, что живая сила будет почти невостребованной в ходе высокотехнологичной войны против потенциальных противников, и прежде всего Китая и России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (2 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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