Три «чёрные дыры» для НАТО: стратегия, Россия, вооружение

С чёрными дырами сталкиваются не только физики. Стратегические чёрные дыры могут принести даже большие разрушения, нежели космические. Самый успешный на данный момент военный альянс – НАТО – вынужден разбираться с тремя чёрными дырами. О том, справится ли организация с этой задачей, с уверенностью сказать нельзя.

Первая чёрная дыра относится к стратегии. Российское вмешательство в украинский конфликт и присоединение Крыма были пугающими и произвели отрезвляющий эффект. Принятые Россией «активные мероприятия» досаждают политикам по обеим сторонам Атлантического океана. В Сирии российские силы поддерживают жестокий режим Башара Асада. Присутствие России в Ливии и в Персидском заливе стало более заметным.

НАТО разработал новые стратегические концепции, чтобы справиться с последствиями окончания холодной войны и распадом СССР, однако последний действительный пересмотр стратегии Альянса был произведён в 1967 году и отразился в докладе Армеля. Министр иностранных дел Бельгии Пьер Армель исследовал вопрос по противостоянию советской угрозе, так как СССР наращивал ядерную и традиционную военную мощь, а Франция под руководством Шарля де Голля покинула НАТО, чем ослабила военные силы Альянса. В результате НАТО от политики одного лишь ядерного сдерживания перешёл к более гибкой стратегии с целью лишить Москву преимуществ на всех уровнях конфликта.

Гениальность гибкого подхода состояла в том, что он внёс ясность в непростые отношения политиков по обеим сторонам Атлантического океана. Американцы не желали расплачиваться Бостоном за Бонн, если бы разгорелась ядерная война. Однако за наращивание традиционных способов сдерживания угрозы Западу со стороны стран Варшавского договора выступал Вашингтон. В Европе рассматривали ядерное сдерживание как способ сократить затраты на оборону. Гибкий подход позволил Вашингтону и Европе усилить оборону и сдерживание без противоречий внутри Альянса.

Ответ НАТО на действия России соответствует реалиям XX века, а не образу мышления и концептам XXI века. Владимир Путин не намерен воевать с НАТО, так как в основе его политики лежит нечто большее, чем грубая военная сила. Размещение в Прибалтике четырёх батальонов и появление в Польше бригадной тактической группы могут впечатлить союзников, но не Москву.

НАТО нуждается в новой стратегии, чтобы справиться с современной ситуацией и со второй чёрной дырой – с российскими «активными мероприятиями» или, как считают некоторые, с асимметричной войной. НАТО следует перейти к стратегии «защиты дикобраза», особенно это касается восточных стран-участниц. Стратегия заключается в столь кровавом и яростном отражении любых атак, чтобы у Москвы не возникло желания дальнейшего применения военной силы.

Потребуется огромное количество вооружения наподобие противотанкового комплекса Javelin и крылатых ракет Stinger и Patriot системы «земля-воздух». Тысячи дронов также могут сделать любую, хоть и маловероятную, атаку дорогостоящей. Также внутри стран будут действовать партизаны и повстанцы. В то же время, члены НАТО, обладающие большим количеством сухопутных, воздушных и морских военных сил, будут предоставлять поддержку. Это необходимо, но всё же этого недостаточно.

К российским активным мероприятиям относятся кибератаки, пропаганда, дезинформация, устрашение и политическое вмешательство в дела других стран. Сейчас у НАТО нет средств для борьбы с этими мероприятиями. Альянс должен начать принимать меры по заполнению этой чёрной дыры.

Третья чёрная дыра – это приобретение систем вооружения. Этот процесс затянулся, он связан с проблемами и не может угнаться за быстрым развитием технологий. НАТО должен разобраться с этой чёрной дырой.

Ещё рано говорить о влиянии на Альянс Брексита, популизма и выборов во Франции и Германии, а также о желании Администрации Трампа сотрудничать с НАТО. Однако вне зависимости от всего этого, требуется создать новый доклад Армеля XXI века. Прислушается ли НАТО и возьмёт ли кто-нибудь на себя лидерство – это вопросы, от ответа на которые зависит будущее Альянса.

Харлан Уллман, сотрудник главной консультативной группы верховного главнокомандующего НАТО в Европе в 2004-2016 годах, старший советник Атлантического совета НАТО в Вашингтоне и Представителей бизнеса за национальную безопасность

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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