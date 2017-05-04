Поможет ли народная дипломатия улучшить американо-российские отношения

Солнечным июньским днем 2016 года группа мужчин и женщин в купальных костюмах бросилась в теплые волны Черного моря и весело поплыла в направлении горизонта, время от времени обмениваясь улыбками и радостными возгласами. Они долго плавали и ныряли в волнах прибоя, прежде чем повернули обратно к ялтинскому пляжу. Некоторые из пловцов задержались в воде, сбивчиво беседуя или жестикулируя, чтобы преодолеть языковой барьер, который, в конце концов, рухнул под натиском искренней доброй воли. Это был первый ежегодный российско-американский заплыв «За мир и дружбу».

В мероприятии приняли участие члены мирной делегации из США, организованной Центром гражданских инициатив (CCI) и российские ветераны второй мировой войны. Днем раньше обе группы собрались за круглым столом переговоров. Американцы слышали, как ветераны Великой отечественной войны тепло говорили о временах, когда Советский Союз и Соединенные Штаты Америки были союзниками в борьбе против фашизма. Обе стороны разделали убежденность в том, что между двумя странами могут и должны быть снова установлены мирные и плодотворные отношения.

Подпись к изображению: Офицер американской разведки в отставке Элизабет Мюррей и российский ветеран по фамилии Ищук во время заплыва «За мир и дружбу» на черноморском побережье Крыма



Прежде чем встреча завершилась, американцы пригласили российских ветеранов присоединиться к ним и принять участие в заплыве «За мир и дружбу». Однако, когда американская сторона впервые предложила эту идею, было неясно, как воспримут это приглашение торжественные и строгие советские ветераны, выглядевшие неприступно в своей военной форме с медалями, лентами и другими военными регалиями.

Тем не менее, на следующий день ветераны войны, уже в купальных трусах, с энтузиазмом бросились в воду вместе со своими американскими друзьями, демонстрируя истинную «дипломатию купальных костюмов». Вскоре к ним присоединились другие жители Ялты, в том числе один из представителей городских властей. Все они наслаждались чувством искренней доброй воли, которым было пропитано это событие.

Между тем, камеры работали, и репортаж о заплыве «За мир и дружбу» появился в эфире российского телевидения. Однако, никакого отражения в американских или западных медиа, это событие не получило.

Обычно в крымский курортный город Ялта летом прибывало множество иностранных круизных судов, однако, в прошлом году из–за американских санкций, не было видно ни одного. Несмотря на действие этих карательных санкций, наложенных на Крым США и Европейским союзом, которые подорвали местную индустрию туризма и нанесли ущерб местным предприятиям, Ялта оказала американской делегации теплый прием и продемонстрировала свое гостеприимство: после завершения заплыва, участников сопроводили на открытый торжественный прием. На столах стояли блюда со свежими фруктами, выращенными в Крыму, включая малину, клубнику и другие деликатесы. А бокалы, которые поднимались за мирные американо-российские отношения, были наполнены вином, изготовленным из местного винограда.

Заплыв «За мир и дружбу» в Ялте, будучи небольшим событием местного значения, создал мосты дружбы между американцами и русскими в период обострения напряженности, вызванного государственным переворотом на Украине, совершенным в 2014 году при поддержке США. Потрясенные нестабильностью, порожденной актами насилия, происходившими в Киеве, крымчане подавляющим числом голосов проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией (Крым был частью России до 1957 года, когда советский лидер Никита Хрущев «подарил» полуостров Украине).

Несмотря на то, что правительство США ввело режим санкций, который нанес ущерб многим продуктивным российско-американским программам обмена на культурном, социальном политическом и дипломатическом уровнях, простые русские люди ясно и решительно выразили стремление к мирному сосуществованию с Соединенными Штатами. Это желание было высказано американским гостям не только в Крыму, но и в других регионах России, о чем свидетельствует член делегации Центра гражданских инициатив и бывший американский дипломат Энн Райт.

Охотно присоединившись к участникам заплыва, жители Ялты продемонстрировали такой уровень доброжелательности и дружелюбия, который мог бы стать основой для развития мощного народного движения за мир между Россией и Америкой.

Я искренне надеюсь, что заплыв «За мир и дружбу» станет ежегодной традицией, причем не только в Ялте, но и в других приморских городах России и США, которые будут готовы приветствовать россиян и американцев, верящих в возможность мира между нашими народами и странами. Небольшие по масштабу жесты доброй воли могут принести долгосрочные плоды.

Подпись к изображению: Российский ветеран пожимает руки американским участникам заплыва



22 апреля 2017 года в Ялте был открыт бюст Франклина Делано Рузвельта на улице, названной в его честь, чтобы отметить историческую роль, которую сыграл президент США в формировании послевоенного мира в ходе Ялтинской конференции 1945 года. По словам представителей местной власти, они надеются, что этот жест «поможет улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами».

Тот факт, что Ялта, испытывающая непропорционально сильный ущерб от санкций, направленных против России, сочла необходимым чествовать бывшего американского президента в период обострения напряженности между Россией и Соединенными Штатами, а также тепло приняла американскую делегацию, прибывшую с заплывом «За мир и дружбу», должен прервать поток враждебной информации американских СМИ о России.

Однако, сообщали ли ведущие американские информационные источники хоть что-нибудь о памятнике в Ялте, увековечившем президента Рузвельта, а также о заплыве «За мир и дружбу»? Если нет, то почему? Захочет ли какой-нибудь американский город сделать аналогичный ответный жест по отношению к российским гражданам или российскому лидеру?

Если бы американцы могли узнать о жестах доброй воли со стороны россиян, которые верят в возможность мирного сосуществования, они, вероятно, не позволили бы своему правительству начать войну, которая может привести к применению ядерного оружия.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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