Британский политолог: судьба Медведева определит политическое будущее России

С тех пор как Дмитрий Медведев передал власть Владимиру Путину, назвав его в своей речи гораздо лучшим президентом для России, сам он превратился в объект для насмешек. Однако сегодня, накануне его политического краха, судьба Медведева может дать некоторое представление о политическом будущем России.

Величайшим достоинством Дмитрия Медведева всегда было то, что он не угрожал ни самому Путину, ни остальной российской элите. Именно по этой причине Путин сделал его в 2008 году прокси-президентом на один срок, и хотя в 2010 году казалось, что Медведев пытается бросить вызов фактическому боссу, Путин не ошибся в своем человеке, и в конце концов Медведев отступил.

В результате этой сделки он вернулся на пост премьер-министра, фактически превратившись в главного администратора Путина и высокопоставленного козла отпущения. Само собой разумеется, триумфы приписываются виртуозному руководству президента, в то время как провалы – неспособности Медведева обеспечить надлежащую работу правительственного механизма.

Между тем, хотя Медведев, возможно, обладает относительно небольшой властью в кабинете министров и в целом на политической сцене, по крайней мере у него сравнительно мало врагов. В отличие от, например, бывшего главы администрации президента РФ Сергея Иванова, он является удобной фигурой, «чей укус не более опасен, чем лай».

Его положение может показаться незавидным, однако, как продемонстрировал видеофильм Алексея Навального «Он вам не Димон», это отнюдь не так. Его владения, похоже, включают дворец 18 века в Санкт-Петербурге и виноградники в Италии, а вкусы – дорогие импортные кроссовки и смарт-часы.

Этот роковой видеоролик, кажется, определил судьбу Медведева. И дело не в том, что он был разоблачен как коррумпированный чиновник, а в том, что в процессе «Димон» превратился в символ растущей неудовлетворенности общества политической элитой и правительством, которое представляется не только неэффективным, но и корыстным.

В ближайшей перспективе он, вероятно, никуда не уйдет, поскольку Путин не может рисковать своим положением, становясь объектом акций протеста. Вероятность того, что Медведев продержится до президентских выборов следующего года и, следовательно, смены правительства, представляется небольшой, особенно учитывая отношение избирателей.

Беда в том, что внутри элиты появилось чувство неопределенности относительно общего направления политики. Во всяком случае, приближающиеся выборы, несмотря на то, что нет никаких сомнений в победе Путина, на самом деле концентрируют сознание людей на мыслях о пост-путинской России, порождают вопрос, сможет ли этот 64-летний лидер выдержать полный шестилетний президентский срок.

Кто бы ни был назначен на пост премьера, он неизбежно будет рассматриваться как потенциальный преемник президента, а возможно даже как непосредственный кандидат. Этот кандидат также унаследует незавидное положение премьер-министра в условиях, когда реальная стратегическая власть принадлежит президентской администрации, а также ряд весьма трудноразрешимых политических задач.

По тому, кто именно заменит Медведева, можно будет судить о приоритетах Путина, и этот выбор повлияет на то, как правительство будет решать существующие политические, экономические, социальные и геополитические проблемы.

Возможно, выбор падет на технократа, чтобы подчеркнуть компетентность и практический опыт, однако, с намеком на малую вероятность того, что этот человек станет будущим президентом. Министр обороны Сергей Шойгу, пожалуй, был бы слишком влиятельным и популярным для такого кандидата. Скорее всего, это будет кто-то из высших «хозяйственников», таких как первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Юрий Трутнев, или даже еще более интересный вариант – глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Учитывая, что Путин все чаще назначает на высокие посты не людей своего ранга, предпочитая зависимые посредственности, он может вручить власть премьер-министра одному из своих «гомункулусов». Антон Вайно, нынешний глава администрации Президента, сумел высоко взлететь, оставаясь в тени. Возможно, ему удастся таким же образом проникнуть в московский Белый Дом. С другой стороны, его первый заместитель, Сергей Кириенко, в течение короткого времени занимал пост премьера еще в 1998-м, но с тех пор его политический вес уменьшился настолько, что, возможно, он покажется Путину подходящей кандидатурой.

В этом случае выхолащивание государственных институтов в России можно будет считать завершенным. За фасадом современного бюрократического государства, с кабинетом, министрами и ведомствами, будет фактически скрываться нечто гипер-президентское, в сущности, монархическое. Такой выбор способствовал бы сохранению личной власти Путина, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но он никак не поможет решить срочные проблемы обеспечения эффективного управления и проведения реформ.

Альтернативным вариантом мог бы быть выбор в пользу влиятельного политического менеджера, такого как бывший заместитель главы администрации Президента, нынешний спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Однако, такой премьер-министр был бы фактически «президентом в ожидании», обладающим значительной властью и влиянием, и прекрасно осведомленным о нюансах высшей российской власти.

Скорее всего, если Путин захочет использовать эту возможность, чтобы назначить кого-то, кого он натаскивает или проверяет в качестве возможного преемника, это, вероятно, будет сюрприз. Одной из причин, почему Медведев оставался на своем посту премьера, было именно то, что это исключало любые предположения о том, что кто-то может заменить «незаменимого» лидера. Впрочем, в Москве существует все более укрепляющийся консенсус, согласно которому не существует никакого вопроса о том, будет ли Путин участвовать в выборах 2018 года и одержит ли он победу. В идеале, он мог бы назначить преемника во время или в конце следующего президентского срока. Президент, который остроумно сравнил себя с рабом на галерах, возможно, предпочтет сдать весла и некоторое время позагорать на палубе.

Впрочем, на данный момент нет ни одного кандидата, который обладал бы необходимым сочетанием качеств, и прежде всего, подобострастием, чтобы удовлетворять требованиям Путина. Наверняка такой кандидат был бы повышен и раскручен в течение каких-нибудь двенадцати месяцев, переведен с губернаторской должности на министерскую, а затем на премьерскую, что сопровождалось бы массированной пропагандистской работой подхалимской прессы. Однако, это невозможно сделать за двенадцать недель, то есть Медведев может «получить отсрочку исполнения приговора» и остаться на своем посту.

Таким образом, если Медведев сохранит свою должность, а вслед за этим появится информация о каком-нибудь неизвестном вундеркинде, возможно, одном из телохранителей Путина, или сотруднике администрации Президента, вероятно наступит время гадать о том, когда Путин планирует уйти в отставку.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 3,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x