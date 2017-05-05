Япония стремится вернуть независимость, сотрудничая с Россией

Пока новый хозяин Белого дома испытывал свою армию за границей, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлый четверг провёл семнадцатую по счёту встречу с Владимиром Путиным. Но конечно же, на экономическую повестку дня (страны намереваются решить некоторые двусторонние проблемы) огромное влияние оказали события в Северной Корее. Так каково же сегодня истинное положение политических сил на Дальнем Востоке?

Президент Трамп устроил для председателя Си незабываемый ужин, который был увенчан ракетным ударом по сирийской авиабазе и вряд ли стал дипломатическим достижением для новой администрации. Китайский лидер не внял просьбам Трампа о ревальвации юаня, и это в финансовом отношении было компенсировано огромным дефицитом в торговле между США и их крупнейшим экономическим партнёром. У бизнесмена в Овальном кабинете среди прочих есть преимущество – на случай затруднений в бизнесе у него наготове не связанный с бизнесом аргумент. Дразнить лимитрофа, который лоялен вашему врагу — это очевидный вариант действий в таких случаях.

Около 63 лет прошло после окончания Корейской войны, во время которой американские ВВС сбросили на Северную Корею больше фугасных и напалмовых бомб, чем союзники сбросили на Германию во время Второй мировой войны, а официально Вашингтон и Пхеньян ещё находятся в состоянии войны. Этот значимый фактор неопределённости и вынуждает загнанную в тупик маленькую нацию проводить амбициозные ядерные эксперименты. Не представляющее опасности и поддающееся контролю государство-злодей служит удобным предлогом для США мстительно протянуть руки к береговой линии ключевого экономического «партнёра», когда наступит подходящее время, и эта ситуация – воплощение мечты американских стратегов. На данный момент у этой «эскалации Северной Кореи» лишь один ощутимый результат: противоракетные американские системы THAAD, которые следят за направленными на восток ракетами Китая, установлены в Южной Корее и, как сообщается, будут приведены в готовность в считанные дни.

Единственная сложность в том, что эта игра не проходит в геополитическом вакууме. Обозреватель The Washington Post, время от времени мрачно отзывающийся об «отшельническом королевстве» Северная Корея, проговорился:

«Если кризис усилится, появится возможность того, что Южная Корея и, что важнее, Япония станут разрабатывать ядерное оружие».

Лучшим определением, чтобы характеризовать превалирующие среди политиков настроения по поводу внешней политики Японии на заре эры Трампа, будет «плохо скрываемое беспокойство». Токио справедливо опасается того, что Японию могут втянуть в региональный непредсказуемый военный конфликт (американские базы на Окинаве – главные цели северокорейских крылатых ракет), или того, что Вашингтон и Пекин могут начать долгосрочное сотрудничество в ущерб интересам соседних стран. В обоих случаях Япония станет самым слабым звеном региональной цепочки.

Первая проблема – это бремя истории. В определённый момент все страны региона, а некоторые и не по одному разу, становились жертвами военных преступлений армии Японии. В большинстве государств региона процветают антияпонские настроения, иногда на подсознательном уровне, но всё же значительные. Усугубляет ситуацию то, что Япония сама юридически ограничивает возможности своей армии.

Вторая проблема заключается в том, что несмотря на внушительные экономические и технические достижения, Япония, равно как и Германия, до сих пор остаётся тайной колонией США, не способной самостоятельно принимать военные решения и вести внешнюю политику. Ограниченность запаса ископаемых на островах улучшению ситуации не способствует.

Нет сомнений в том, что Япония желает вырваться из этого порочного круга и объявить о своей полной независимости. Поэтому премьер-министр Абэ посетил президента Путина.

Конечно, восхождение Абэ на японский политический Олимп не было случайным. Его дед по линии матери бывший премьер-министр Нобусукэ Киси был близок к командованию Квантунской армии и в октябре 1941 года стал членом милитаристского правительства в Токио. После капитуляции Японии он был арестован союзниками, обвинён в военных преступлениях и три года содержался под стражей. Киси принял точку зрения США и их требования в отношении послевоенной Японии, его освободили, и он стал премьер-министром проамериканского правительства Японии. Не имея козырей в рукаве, Киси делал всё возможное, чтобы укрепить и вновь милитаризовать Японию.

Его внук стремится к той же цели – избавить свой дом от нежелательного гостя. Он понимает, что нужно преодолеть военные ограничения акта капитуляции и получить независимый доступ к необходимым природным ресурсам. Но в отличие от своего деда, у него козыри в рукаве есть. Прекращение бесполезного спора о «северных территориях» в обмен на активное сотрудничество с Россией, возможно, станет единственным способом для Японии пережить эти трудные времена и в долгосрочной перспективе извлечь из них выгоду.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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