Опрос: арабская молодежь испытывает к России больше доверия, чем к США

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Арабская молодежь больше не считает Соединенные Штаты самым важным международным союзником. Социологический  опрос показал, что это место заняла Россия. По мнению экспертов, это отражает изменение общественных настроений в результате вмешательства Владимира Путина в ближневосточные проблемы.

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Ежегодный опрос среди молодежи арабских стран показал 12-процентный рост числа респондентов, которые считают Россию самым надежным международным союзником. В нынешнем году такое мнение выразили 21 процент опрошенных, в то время как в 2016 году этот показатель составлял всего 9 процентов.

Доверие к Соединенным Штатам, напротив, снизилось с 25 процентов в прошлом году до 17 процентов, что отражает широко распространенный пессимизм в отношении Дональда Трампа и его правления. Почти две трети опрошенных,  около 64 процентов, воспринимают президентство Трампа с озабоченностью, недовольством или страхом, в то время как позитивное отношение выразили всего 19 процентов.

«Пять из шести молодых арабов негативно относятся к Дональду Трампу… Антиамериканские настроения нарастают, и сегодня Россия, а не США, воспринимается как главный международный союзник региона», — говорится в докладе.

Российское вмешательство в сирийский конфликт в поддержку режима Башара Асада подтолкнуло страны Персидского залива к активизации дипломатических усилий по налаживанию отношений с Москвой, учитывая ее мощное военное присутствие в регионе. В то время как молодые арабы в Саудовской Аравии и Катаре, странах, оказывающих наиболее значительную поддержку сирийским повстанцам, склонны считать Россию врагом, респонденты из других стран Персидского залива, в частности Кувейта, продемонстрировали более позитивное отношение к Москве.

Главными проблемами в глазах молодых арабов являются безработица, а также угроза со стороны группировки ДАИШ и в целом международного терроризма.

Опрос проводился на протяжении месяца путем личных интервью с 3500 респондентами в возрасте 18-24 года. В  нем принимали участие молодые люди из 16 стран. В каждой из этих стран были опрошены 200 человек, за исключением Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта, где количество респондентов составило 300 человек, Ирака (250 человек) и палестинских территорий, где в опросе приняли участие 150 человек.

Интервью проводились после того, как Дональд Трамп подписал распоряжения, ограничивающие иммиграцию из некоторых преимущественно мусульманских государств, но до того, как он отдал приказ о нанесении ракетных ударов по Сирии в ответ на предполагаемое использование режимом Асада химического оружия.

Четверть респондентов заявили, что президентство Дональда Трампа окажет наибольшее влияние  на Ближний Восток в течение ближайших пяти лет. В прошлом году, согласно опросу, Ирак, Йемен, палестинские территории и Ливан видели в Соединенных Штатах врага. В нынешнем году к этим четырем странам присоединились Катар, Ливия, Алжир и Египет. Кроме того, результаты последнего опроса показали, что 70 процентов респондентов считают Трампа врагом ислама.

 

 


Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов

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