Новые исторические свидетельства никогда не прекращавшейся холодной войны США и Британии против России

История Версия для печати

После нескольких десятилетий задержки Организация Объединенных Наций, наконец, опубликовала архивы Комиссии по военным преступлениям во времена Второй мировой войны, расследующей нацистский Холокост. Источником этих архивов о нацистских военных преступлениях были правительства западных стран, в том числе находившиеся в изгнании во время войны бельгийское, польское и чехословацкое. Рассматриваемый период  — с 1943 по 1949 год. Вашингтон и Лондон давно препятствовали этой публикации. Почему?

20170504_op

Примечательно, что знаменательная публикация файлов в прошлом месяце очень мало освещалась западными СМИ. Удивительно — возможно, потому что данные, которые могут быть почерпнуты из документов, рассказывают о скрытой истории Второй мировой войны, а именно о систематическом сговоре между американским и британским правительствами и нацистским Третьим рейхом.

Всё это указывает не только на «осведомлённость» западных союзников о всех преступлениях нацистов; это указывает на пагубный сговор правительств. Это также объясняет, почему Вашингтон и Лондон так неохотно делают общедоступными документы ООН о военных преступлениях.

В течение долгого времени на Западе шли острые дискуссии о том, почему США и Великобритания не стали бомбить нацистскую инфраструктуру лагерей смерти и железные дороги. Вашингтон и Лондон часто заявляли, что они не знали в полной мере  всю степень ужаса, который совершали нацисты, до самого конца войны, когда были освобождены советской Красной Армией такие концлагеря, как Освенцим и Треблинка.

Однако последняя публикация документов  ООН о Холокосте показывает, что Вашингтон и Лондон на самом деле хорошо знали о нацистском Окончательном решении, по которому миллионы евреев и славян систематически истреблялись в газовых камерах. Таким образом, снова возникает вопрос: почему США и Британия не повысили интенсивность воздушных бомбардировок, чтобы уничтожить всю нацистскую инфраструктуру?

Один из возможных ответов — это полное пренебрежение со стороны западных союзников к жертвам нацизма. Вашингтонский и лондонский истеблишмент сам обвинялся в антисемитских предрассудках, как это видно из скандалов, когда правительства обеих стран отвергли тысячи еврейских беженцев из Европы во время Второй мировой войны, фактически посылая многих из них на смерть в условиях нацистского режима.

Нельзя полностью исключать вышеупомянутый фактор западной расистской беззаботности, но существует еще один вызывающий тревогу фактор — западные правительства или, по крайней мере, могущественные группы, не хотели препятствовать войне нацистской Германии против Советского Союза, несмотря на то, что Советский Союз был номинальным «союзником» Запада в борьбе с нацистами.

Холодная война, которую США и Великобритания начали после 1945 года, была лишь продолжением враждебной политики в отношении Москвы, которая уже велась задолго до начала Второй мировой войны в 1939 году в форме создания нацистской Германии. По разным причинам западным державам было выгодно ликвидировать нацистскую военную машину вместе с Советским Союзом. Но, как оказалось, западные активы, используемые нацистами, были переработаны в американский и британский продукт холодной войны против Советского Союза. Это поистине  разрушительное наследие консолидации усилий  американских и британских разведывательных служб для финансирования нацистских преступлений.

Недавняя публикация документов ООН о Холокосте — несмотря на американские и британские уговоры на протяжении многих лет — даёт новые доказательства в историческом анализе того, что эти западные державы были глубоко замешаны в глобальных преступлениях нацистского Третьего Рейха. Они знали об этих преступлениях, потому что они помогали нацистам. И пособничество было вызвано враждебностью Запада к России как к геополитическому сопернику.

Холодная война Запада в отношении Москвы предшествовала Второй мировой войне, продолжалась после поражения нацистской Германии и сохраняется по сей день, несмотря на то, что Советского Союза больше нет. Почему? Потому что Россия воспринимается ими как соперник англо-американской капиталистической гегемонии, как Китай или любая другая развивающаяся держава, подрывающий столь желанный для них однополярный мир.


Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский

1 балл2 балл3 балла4 балла5 балла (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)
Loading...Loading...

Понравилась статья?
Поделись с друзьями!

Нравится
x

Приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет попробовать свои силы в переводе. Пишите.
Система Orphus: Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus



  1. Александр:
    06.05.2017 в 2:30 пп

    Голодомор 1932-33 гг. был вызван тем,что Европа и США не желали получать золото в обмен на станки машиностроения,поставляемые в СССР,а хотели получать только пшеницу.В результате миллионы умерших от голода в Украине и поволжье,разве это не Холодная война?

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *