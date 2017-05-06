Новые исторические свидетельства никогда не прекращавшейся холодной войны США и Британии против России

После нескольких десятилетий задержки Организация Объединенных Наций, наконец, опубликовала архивы Комиссии по военным преступлениям во времена Второй мировой войны, расследующей нацистский Холокост. Источником этих архивов о нацистских военных преступлениях были правительства западных стран, в том числе находившиеся в изгнании во время войны бельгийское, польское и чехословацкое. Рассматриваемый период — с 1943 по 1949 год. Вашингтон и Лондон давно препятствовали этой публикации. Почему?

Примечательно, что знаменательная публикация файлов в прошлом месяце очень мало освещалась западными СМИ. Удивительно — возможно, потому что данные, которые могут быть почерпнуты из документов, рассказывают о скрытой истории Второй мировой войны, а именно о систематическом сговоре между американским и британским правительствами и нацистским Третьим рейхом.

Всё это указывает не только на «осведомлённость» западных союзников о всех преступлениях нацистов; это указывает на пагубный сговор правительств. Это также объясняет, почему Вашингтон и Лондон так неохотно делают общедоступными документы ООН о военных преступлениях.

В течение долгого времени на Западе шли острые дискуссии о том, почему США и Великобритания не стали бомбить нацистскую инфраструктуру лагерей смерти и железные дороги. Вашингтон и Лондон часто заявляли, что они не знали в полной мере всю степень ужаса, который совершали нацисты, до самого конца войны, когда были освобождены советской Красной Армией такие концлагеря, как Освенцим и Треблинка.

Однако последняя публикация документов ООН о Холокосте показывает, что Вашингтон и Лондон на самом деле хорошо знали о нацистском Окончательном решении, по которому миллионы евреев и славян систематически истреблялись в газовых камерах. Таким образом, снова возникает вопрос: почему США и Британия не повысили интенсивность воздушных бомбардировок, чтобы уничтожить всю нацистскую инфраструктуру?

Один из возможных ответов — это полное пренебрежение со стороны западных союзников к жертвам нацизма. Вашингтонский и лондонский истеблишмент сам обвинялся в антисемитских предрассудках, как это видно из скандалов, когда правительства обеих стран отвергли тысячи еврейских беженцев из Европы во время Второй мировой войны, фактически посылая многих из них на смерть в условиях нацистского режима.

Нельзя полностью исключать вышеупомянутый фактор западной расистской беззаботности, но существует еще один вызывающий тревогу фактор — западные правительства или, по крайней мере, могущественные группы, не хотели препятствовать войне нацистской Германии против Советского Союза, несмотря на то, что Советский Союз был номинальным «союзником» Запада в борьбе с нацистами.

Холодная война, которую США и Великобритания начали после 1945 года, была лишь продолжением враждебной политики в отношении Москвы, которая уже велась задолго до начала Второй мировой войны в 1939 году в форме создания нацистской Германии. По разным причинам западным державам было выгодно ликвидировать нацистскую военную машину вместе с Советским Союзом. Но, как оказалось, западные активы, используемые нацистами, были переработаны в американский и британский продукт холодной войны против Советского Союза. Это поистине разрушительное наследие консолидации усилий американских и британских разведывательных служб для финансирования нацистских преступлений.

Недавняя публикация документов ООН о Холокосте — несмотря на американские и британские уговоры на протяжении многих лет — даёт новые доказательства в историческом анализе того, что эти западные державы были глубоко замешаны в глобальных преступлениях нацистского Третьего Рейха. Они знали об этих преступлениях, потому что они помогали нацистам. И пособничество было вызвано враждебностью Запада к России как к геополитическому сопернику.

Холодная война Запада в отношении Москвы предшествовала Второй мировой войне, продолжалась после поражения нацистской Германии и сохраняется по сей день, несмотря на то, что Советского Союза больше нет. Почему? Потому что Россия воспринимается ими как соперник англо-американской капиталистической гегемонии, как Китай или любая другая развивающаяся держава, подрывающий столь желанный для них однополярный мир.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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