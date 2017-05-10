Иск заставил инвесторов пересмотреть отношение к российскому рынку

Иск на 1,9 миллиардов долларов отрезвил инвесторов в России.

Долларовые облигации АФК «Система», которая принадлежит российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, торговались с рекордно низкой доходностью за день до того, когда компания «Роснефть» подала на корпорацию в суд. Эта новость спровоцировала коррекцию на 150 базисных пунктов, и доходы достигли рекордно высокого за 11 месяцев уровня.

Инвесторы желают избавиться от близких к нулю процентных ставок на развивающихся рынках и принимают всё уменьшающуюся доходность российских компаний, чьи акции, по мнению некоторых, находятся в самом безопасном положении по сравнению с другими новыми рынками. Иск против «Системы», по мнению аналитиков Citigoroup Inc., служит напоминанием о рисках, и с учётом недавних событий в России, может развернуться борьба за владение компанией.

Шок от иска против «Системы», сумма которого составляет 75 процентов от рыночной стоимости компании, может увеличить затраты по займам российских эмитентов на 15-20 базисных пунктов, по мнению Сергея Дергачева, который участвует в управлении активами на сумму в 14 миллиардов долларов в «Union Investment Privatfonds GmbH» во Франкфурте. Доходность по российским долларовым облигациям упала до рекордных 3,56 процентов 28 апреля, как показывает индекс Merrill Lynch Банка Америки.

«Эта новость, возможно, приведёт к постепенному росту и к выпуску новых облигаций с премией, компенсирующих риски России, — пишет Дергачев в электронном письме. – Недавняя доходность была относительно узкой».

При дебютном размещении долларовых облигаций «РУСАЛа» в январе инвесторы были готовы приобрести вдвое больше, чем было предложено, что позволило производителю алюминия установить цену на уровне 5,125 процентов, и это меньше изначально планировавшихся 5,375 процентов. Негосударственные кредиторы появились на рынке в марте и апреле, когда «Альфа-Банк» и «Московский кредитный банк» продавали облигации по цене, ниже запланированной.

Высокий спрос со стороны иностранных покупателей вкупе с недостаточным предложением со стороны принадлежащих государству заёмщиков, не имеющих доступа к международным рынкам из-за санкций, означает, что российские компании имеют возможность «активно проводить размещение на более дорогих уровнях», сказал глава отдела облигаций в развивающихся странах Pioneer Investment Management Ерлан Сыздыков в интервью на прошлой неделе.

Возглавляемая союзником Путина Игорем Сечиным компания «Роснефть» контролирует «Башнефть» после покупки в октябре более 50 процентов её акций. В иске отражён предполагаемый ущерб «Башнефти», нанесённый в период её подчинения «Системе», сообщает издание «Коммерсантъ».

«Система» передала «Башнефть» государству в 2014 году в результате разбирательств по поводу приватизации, а с Евтушенкова впоследствии были сняты обвинения в отмывании денег.

«Эти изменения значительны не только из-за суммы, но и из-за исторического контекста, — заявляют аналитики Citigroup в электронном письме своим клиентам. – Подобные иски против крупных компаний всегда были связаны с гораздо большими последствиями, не исключая и смену контроля над активами».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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