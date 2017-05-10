Иск заставил инвесторов пересмотреть отношение к российскому рынку

Экономика и финансы Версия для печати

Иск на 1,9 миллиардов долларов отрезвил инвесторов в России.

The GUM luxury department store, left, sits illuminated at night on Red Square near St. Basil's cathedral in Moscow, Russia, on Wednesday, Nov. 9, 2016. Russia is realistic about limits on the prospects for an immediate improvement in relations with the U.S. after President-elect Donald Trump takes office, according to President Vladimir Putin’s spokesman. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

Долларовые облигации АФК «Система», которая принадлежит российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову, торговались с рекордно низкой доходностью за день до того, когда компания «Роснефть» подала на корпорацию в суд. Эта новость спровоцировала коррекцию на 150 базисных пунктов, и доходы достигли рекордно высокого за 11 месяцев уровня.

Инвесторы желают избавиться от близких к нулю процентных ставок на развивающихся рынках и принимают всё уменьшающуюся доходность российских компаний, чьи акции, по мнению некоторых, находятся в самом безопасном положении по сравнению с другими новыми рынками. Иск против «Системы», по мнению аналитиков Citigoroup Inc., служит напоминанием о рисках, и с учётом недавних событий в России, может развернуться борьба за владение компанией.

Шок от иска против «Системы», сумма которого составляет 75 процентов от рыночной стоимости компании, может увеличить затраты по займам российских эмитентов на 15-20 базисных пунктов, по мнению Сергея Дергачева, который участвует в управлении активами на сумму в 14 миллиардов долларов в «Union Investment Privatfonds GmbH» во Франкфурте. Доходность по российским долларовым облигациям упала до рекордных 3,56 процентов 28 апреля, как показывает индекс Merrill Lynch Банка Америки.

«Эта новость, возможно, приведёт к постепенному росту и к выпуску новых облигаций с премией, компенсирующих риски России, — пишет Дергачев в электронном письме. – Недавняя доходность была относительно узкой».

При дебютном размещении долларовых облигаций «РУСАЛа» в январе инвесторы были готовы приобрести вдвое больше, чем было предложено, что позволило производителю алюминия установить цену на уровне 5,125 процентов, и это меньше изначально планировавшихся 5,375 процентов. Негосударственные кредиторы появились на рынке в марте и апреле, когда «Альфа-Банк» и «Московский кредитный банк» продавали облигации по цене, ниже запланированной.

Высокий спрос со стороны иностранных покупателей вкупе с недостаточным предложением со стороны принадлежащих государству заёмщиков, не имеющих доступа к международным рынкам из-за санкций, означает, что российские компании имеют возможность «активно проводить размещение на более дорогих уровнях», сказал глава отдела облигаций в развивающихся странах Pioneer Investment Management Ерлан Сыздыков в интервью на прошлой неделе.

Возглавляемая союзником Путина Игорем Сечиным компания «Роснефть» контролирует «Башнефть» после покупки в октябре более 50 процентов её акций. В иске отражён предполагаемый ущерб «Башнефти», нанесённый в период её подчинения «Системе», сообщает издание «Коммерсантъ».

«Система» передала «Башнефть» государству в 2014 году в результате разбирательств по поводу приватизации, а с Евтушенкова впоследствии были сняты обвинения в отмывании денег.

«Эти изменения значительны не только из-за суммы, но и из-за исторического контекста, — заявляют аналитики Citigroup в электронном письме своим клиентам. – Подобные иски против крупных компаний всегда были связаны с гораздо большими последствиями, не исключая и смену контроля над активами».


Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров

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