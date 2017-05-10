МВД России усиливает борьбу с вирусами-вымогателями

Министерство Внутренних Дел России планирует активизировать борьбу с программами-вымогателями, создав в министерстве специальное подразделение.

Подпись к изображению: Сейчас уровень активности программ-вымогателей в России достигает 1 миллиона атак в год



Новое подразделение займётся расследованием подобного рода преступлений и будет сотрудничать с лидирующими российскими ИТ-компаниями, которые разрабатывают программы для расшифровки.

Европол совместно с полицейскими службами и частными компаниями запустил сервис под названием No More Ransom, на сайте которого пострадавшие от взлома могут найти инструменты для расшифровки данных. Сайт переведён на 13 языков, в том числе и на русский.

По данным Европола, вирусы-вымогатели стали главной киберугрозой как в Евросоюзе, так и в России, а число атак, связанных с программами-вымогателями, в последние годы значительно возросло.

Ранее основными целями подобных атак были рядовые пользователи, но в последнее время атакам всё чаще подвергается бизнес и даже государственные сети.

Сотрудник подразделения МВД по борьбе с киберпреступностью Владимир Семёнов рассказал изданию SC Media, что поимке киберпреступников препятствует решение пострадавших заплатить мошенникам, так как они не знают иного способа восстановить доступ к своим данным, и это стимулирует последующие атаки.

Ситуация усугубляется тем, что более 90 процентов жертв подобных действий не заявляют в полицию. По словам Семёнова, в России несовершенство правовой системы затрудняет раскрытие киберпреступлений. К тому же, в большинстве случаев полиция приступает к поиску киберпреступника лишь при условии, что тот находится на территории России.

По данным министерства, в прошлом году число кибератак с применением программ-вымогателей в России достигло 1 миллиона, что лишь немногим меньше атак, проведённых во всём Евросоюзе (за исключением Великобритании).

Современные программы-вымогатели используют чрезвычайно сложные методы шифрования, когда для расшифровки требуются специальные ключи, и в большинстве случаев дешифровать подвергшиеся атаке файлы и программы практически невозможно.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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