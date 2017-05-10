ЦБ РФ может «треснуть» под давлением рубля

По сообщениям Credit Suisse, российский Центробанк может «треснуть». Когда 28 апреля ЦБ РФ удивил всех большим, чем ожидалось, снижением ключевой процентной ставки, эти действия не достигли поставленной цели. В конце концов, процентные ставки стали довольно привлекательными для притока капитала.

Когда представители Федерального резерва США на недавнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС объявили о том, что процентная ставка не будет повышена, единодушно согласившись с установлением отметки в районе 0,75-1 процента, это не вызвало удивления на рынках, и они практически не изменились.

В России всё было по-другому.

Когда ЦБ РФ объявил о снижении ключевой процентной ставки на 50 базисных пунктов до уровня в 9,25 процента – краткосрочная процентная ставка, более чем в 2 раза превышающая 30-тилетние облигации США – решение было оправдано упоминанием о том, что экономика находилась в пределах заявленного показателя инфляции в 4 процента.

Отмечая «неполное соответствие» оценки инфляции с решением о снижении ставки на 50 базисных пунктов, специалисты Credit Suisse говорят, что им неясно, «ожидает ЦБ РФ дальнейший рост недельной инфляции или не рассчитывает на более резкое её снижение».

По мнению аналитика Credit Suisse Алексея Погорелова, за снижением ключевой процентной ставки может скрываться желание снизить стоимость валюты в соответствии с ценами на нефть. Он пишет: «Мы считаем, что политика по снижению на 50 базисных пунктов ключевой процентной ставки являет собой попытку сдержать дальнейшее усиление рубля».

В статье под названием «Россия: Центральный банк может «треснуть» под давлением рубля» Погорелов упоминает, что рассматривает действия ЦБ РФ как «фронтальное ослабление». Погорелов указал на заявление ЦБ РФ о том, что он не собирается менять ожидания по ослаблению политики в течение всего года, и это решение позволит экономистам «выиграть время и подождать, пока один из базовых сценариев воплотится в жизнь».

Среди «базовых сценариев» — планы ЦБ РФ снизить ключевую процентную ставку, если цена на нефть не упадёт до ожидаемых 40 долларов за баррель. Это может отразиться на будущих процентных ставках.

«Также мы ожидаем дальнейшее снижение ключевой процентной ставки (до 8 процентов), если цена на нефть останется на нынешнем уровне (50-55 долларов за баррель) и у ЦБ РФ появятся более оптимистичные ценовые предположения», — предполагает Погорелов.

В статье отмечается, что в заявлении ЦБ РФ есть компоненты, которые существенно скажутся на будущих изменениях при повышении процентной ставки.

Даже несмотря на то, что снижение процентной ставки превысило приемлемые 25 базисных пунктов, оно не изменило план ЦБ РФ. Процентная ставка по-прежнему в рамках требуемого уровня, а размер и масштаб показателей ЦБ РФ остаётся неизменным.

С точки зрения Credit Suisse, «ЦБ РФ ведёт фронтальную политику снижения ставки». Сильнее, чем ожидалось, снизив процентную ставку в начале года, ЦБ РФ будет вынужден в дальнейшем это компенсировать.

«Нет сомнений в том, что более низкая инфляция и ожидание инфляции повлияло на решение ЦБ РФ вести фронтальную политику снижения ставки, но мы считаем, что усилившийся рубль и высокие цены на нефть также (или даже в большей степени) важны, и их стоит учитывать», — указывается в статье при комментировании тезиса банка о ценах на нефть.

В заявлении ЦБ РФ есть ключевой пункт, который противоречит его подходу к процентной ставке и ценам на нефть: «Принимая решение о ключевой ставке в дальнейшем, Банк России будет оценивать соотношение вероятностей реализации базового сценария (снижение цен на нефть до $40 за баррель) и сценария с ростом цен на нефть, а также дальнейшую динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза».

В Credit Suisse считают, что это упоминание цен на нефть может подтолкнуть банкиров ЦБ РФ к пересмотру ценовых предположений в сторону повышения. Погорелов видит множественные последствия (далее – цитата Credit Suisse):

«На наш взгляд, с помощью решения о снижении 28 апреля на 50 базисных пунктов ключевой процентной ставки ЦБ РФ выиграл время, чтобы оценить развитие рынка сырья и главным образом определить, продолжат ли входящие и не входящие в ОПЕК страны соблюдать ограничение на добычу нефти (после встречи 25 мая). Ко времени следующего собрания по поводу установления ключевой процентной ставки (16 июня) эти страны, возможно, завершат переговоры, что облегчит решение ЦБ РФ. На наш взгляд, ЦБ РФ может обратиться к более оптимистичному сценарию с более высокой ценой на нефть на посвящённом установлению ключевой процентной ставки собранию 16 июня. Согласно отчёту о кредитно-денежной политике, обращение к более оптимистичному сценарию с более высокой ценой на нефть предполагает дальнейшее снижение ключевой процентной ставки».

Что может впоследствии случиться с ЦБ РФ? Погорелов опирается на несколько аспектов, среди которых и переговоры между входящими и не входящими в ОПЕК странами. Он высказывает несколько предположений:

Цены на нефть изменяются в соответствии с базовыми ожиданиями ЦБ РФ до уровня в 40 долларов, а курс доллара достигает 60 рублей Цены на нефть остаются на нынешнем уровне 50-55 долларов за баррель, курс рубля также остаётся на нынешнем уровне Цена на нефть остаётся относительно стабильной, при этом рубль укрепляется, и курс доллара составляет менее 55 рублей

Вне зависимости от ситуации, Погорелов считает, что краткосрочная ключевая процентная ставка – более чем в два раза превышающая ставку США – способствует притоку капитала.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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