Россия и Китай заявляют, что обогнали США в создании гиперзвуковых ракет

Россия и Китай одновременно заявили о том, что опережают США в разработке гиперзвуковых ракет, хотя убедительные доказательства этого факта не были предоставлены официальными СМИ.

Америка, Китай и Россия участвуют в беспощадной «гиперзвуковой гонке» и разрабатывают гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, имеющие осколочно-фугасную или ядерную боевую часть.

Гиперзвуковые беспилотники развивают фантастическую скорость 5-10 Махов или 6200-12340 км/ч, и благодаря этому они практически неуязвимы для современных ракет «земля-воздух» и систем противоракетной обороны.

По словам научного руководителя Института теоретической и прикладной механики имени С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук Василия Фомина, российские учёные превзошли своих американских коллег в области гиперзвуковых разработок. Доказательства этого он не предоставил.

«Результаты лучше, чем у США», — сказал Фомин.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 20 апреля похвалился тем, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие наравне с США.

Министр обороны России несколько лет назад заявил о планах принять на вооружение гиперзвуковые ракеты и другие виды высокотехнологического оружия к 2025 году в рамках государственной программы вооружения на 2018-2025 годы.

Тем не менее, Россия до сих пор лихорадочно ищет новый материал, который защитил бы гиперзвуковые ракеты от разрушения в ходе полёта в сверхгорячем коконе из плазмы.

Для России гиперзвуковое оружие стало приоритетным направлением оборонных разработок, в особенности после того, как блок НАТО установил противоракетный щит в Румынии. Когда создание комплекса будет завершено, оборонная система НАТО будет простираться от Гренландии на севере Европы до Азорских островов на юге. Ещё одна оборонная система начнёт функционировать в Польше к 2018 году.

Заместитель министра обороны России Юрий Борисов рассказал, что российские специалисты занимаются поиском нового материала для разработки гиперзвукового оружия.

Борисов отметил, что следующим шагом в развитии обороны станет гиперзвуковое оружие, для разработки которого понадобятся принципиально новые материалы и системы управления, способные функционировать в совершенно другой среде – в плазме.

Слова Борисова, видимо, указывают на то, что российская программа по созданию гиперзвукового оружия столкнулась с трудностями после заявлений о полной готовности гиперзвукового беспилотника Ю-71 к ведению боевых действий. Тем не менее, новая межконтинентальная баллистическая ракета-носитель для Ю-71 в лучшем случае будет создана не ранее 2020 года.

В то же время, подконтрольные китайскому правительству СМИ объявили о запланированных на этот год испытаниях гиперзвукового двигателя комбинированного цикла. Если эксперимент увенчается успехом, в Китае будет создан первый в своём роде двигатель, способный приводить в движение гиперзвуковой беспилотник или первую из ступеней двухступенчатого космического аппарата.

Эти заявления противоречат появившимся в прошлом месяце новостным заметкам, согласно которым китайские учёные не смогут создать силовую установку для достижения гиперзвуковых скоростей и гиперзвуковые ракеты к 2020 году, а также ракеты с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем к 2025 году.

Китайские СМИ сообщили, что в этом году Китай приступит к испытаниям гиперзвукового двигателя комбинированного цикла, который может быть использован в качестве силовой установки для гиперзвуковых беспилотников. Если тесты пройдут удачно, к 2025 году мир станет свидетелем первого полёта, осуществлённого с помощью полноразмерного гипрезвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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