Россия наращивает свою ядерную мощь в Арктике в самый неподходящий для Америки момент

Россия развернула на 215 ядерных боеголовок больше, чем разрешено договором СНВ-3, известном на Западе как New START, тем самым нарушив положение, которое вступит в силу в следующем году. Впрочем, эксперты уверены, что все будет в порядке.

Договором СНВ-3 разрешается иметь 1 тысячу 500 развернутых боеголовок, причем эта цель должна быть достигнута в феврале 2018 года. Он призван помочь США и России получить информацию об объемах ядерного арсенала другой стороны. Этот документ предусматривает проведение проверок с целью убедиться, что обе страны выполняют свои обязательства, для чего требуются инспекции на местах и обмен данными. Режим соблюдения договора крайне обременителен для обеих сторон, но, возможно, он помог избежать новой холодной войны, если представить, насколько нестабильными были бы отношения, если бы ни Вашингтон, ни Москва не знали, какие вооружения имеются у другой стороны.

И в настоящее время обе стороны должны работать над сокращением количества развернутых боеголовок, а не увеличивать его. Однако, похоже, Россия делает именно это.

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о масштабном строительстве двух объектов для боеголовок и баллистических ракет на Северном флоте на Кольском полуострове, расположенном на северо-западе России, сообщает журнал Barents Observer, который проанализировал спутниковые изображения с помощью программы Google Earth, а также открытые источники о российских запасах ядерного оружия. На полуострове имеются четыре складских хранилища для ядерных вооружений, причем все они находятся в непосредственной близости от границы с Норвегией. Ближайшее хранилище вооружений – Заозерск, расположенный примерно в 60 километрах от норвежского населенного пункта Гренсе-Якобсельв. Все четыре хранилища находятся в радиусе 150 километров от Норвегии, входящей в блок НАТО.

На одном из спутниковых снимков изображена бухта Ягельная, где находится военно-морская база Гаджиево. Здесь базируются шесть атомных подводных лодок класса Delta IV с баллистическими ракетами на борту, а также лодка «Юрий Долгорукий» класса «Борей». Ожидается, что в ближайшее время прибудут еще три субмарины класса «Борей», наиболее современные среди российских подводных ракетоносцев.

Журнал Barents Observer исследовал и другие объекты на Кольском полуострове, но в целом развитие событий означает для национальной безопасности США одно: Россия намного опережает Америку в своей арктической стратегии и укрепляет свое превосходство в ядерных вооружениях. Как отмечают эксперты, Вашингтон уже давно «спит за рулем» в вопросах, касающихся приоритета Северного полярного круга с геополитической точки зрения. Более того, нынешнее бюджетное предложение Дональда Трампа предусматривает 14-процентное сокращение финансирования Береговой охраны.

В первую очередь, Конгресс, по всей видимости, не желает идти на крупномасштабные и долгосрочные инвестиции в тяжелые ледоколы, необходимые для обеспечения доступа к районам Северного полярного круга. В настоящее время Америка располагает лишь одним тяжелым ледоколом, USCGC Polar Sea (WAGB-11). Несмотря на то, что инженеры проделали огромную работу по поддержанию его работоспособности, все же он должен был отправиться «в отставку» уже более 10 лет назад. Береговая охрана США вынуждена использовать его из-за отсутствия на протяжении многих лет инвестиций для строительства новых ледоколов. В то же время, Россия располагает на данный момент 40 действующими ледоколами.

На самом деле, северная граница России проходит вдоль арктического побережья, поэтому вполне логично, что она обладает большим влиянием в регионе. Однако, судя по всему, Соединенные Штаты даже не пытаются противопоставить Кремлю сколько-нибудь значительное присутствие. Увеличение ядерных арсеналов в арктическом регионе – еще один крупный геополитический шаг Москвы, закрепляющий ее превосходство в Арктике.

В настоящее время, по данным Barents Observer, на Кольском полуострове находятся около 60 процентов российских стратегических ядерных боеголовок морского базирования. Остальные 40 процентов приходятся на Тихоокеанский флот и располагаются на Камчатке. Однако, технически Россия не нарушает в настоящее время новый договор СНВ-3: если до февраля 2018 года она сократит количество развернутых боеголовок до согласованного лимита, все будет в порядке, заявил в интервью Barents Observer старший научный сотрудник норвежского Института оборонных исследований Кристиан Этланд.

Основной вопрос заключается в том, признает ли президент Дональд Трамп договор СНВ-3 в качестве документа большой политической важности. Похоже, что это не так. Во время своего первого официального телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Трамп вообще не знал, в чем суть этого соглашения. Он также назвал этот договор односторонним обязательством, что просто не соответствует действительности, поскольку договор не только ограничивает развертывание боеголовок и повышает прозрачность соотношения сил для русских, но делает то же самое и для американцев.

На данный момент новая американская администрация пока не дала понять, готова ли сделать свой какой-либо ход в связи с договором СНВ-3 и ситуацией, складывающейся в Арктике. Россия же, напротив, явно сделала свой ход, точнее говоря, даже несколько.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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