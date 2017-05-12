Чем обусловлено сотрудничество России и Пакистана?

Министр обороны Пакистана Хавайя Азиф 27 апреля встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу в Москве. В ходе встречи Азиф призвал Россию возглавить процесс стабилизации Афганистана. Азиф неоднократно напомнил Шойгу о том, что создание эффективной контртеррористической стратегии в Афганистане может быть достигнуто лишь в результате обсуждения, на котором будут присутствовать все участники конфликта.

Несмотря на то, что отношения Москвы и Исламабада отличаются исторически сложившимся недоверием, Пакистан поддерживает всё более активные действия России в Афганистане по двум причинам. Во-первых, пакистанские политики одобряют желание России сотрудничать с Талибаном. Во-вторых, Россия, в отличие от США, не пытается сдержать влияние Пакистана на Афганистан, и при этом ведёт дипломатический диалог с Пакистаном, учитывая взгляды Исламабада на стабилизацию Афганистана.

Почему Пакистан и Россия расширяют возможности Талибана

Пакистан сменил индифферентное отношение к действиям России в Афганистане на активную их поддержку, и это обусловлено установлением дипломатических связей между Россией и Талибаном. С 2015 года Россия сотрудничает с Талибаном с целью ослабить позиции ИГИЛ в Афганистане и помешать долгосрочному военному присутствию США в стране.

Правительство Пакистана поддерживает связь России и Талибана: советник премьер-министра Пакистана по внешней политике Тарик Фатеми 9 апреля заявил, что Москва успешно использует своё влияние на Талибан с целью обеспечить его участие в мирных переговорах о судьбе Афганистана.

Пакистан поддерживает сотрудничество России и Талибана по двум причинам. Во-первых, политики Пакистана и России пришли к выводу о том, что геополитическое влияние на Афганистан можно максимизировать, усилив Талибан. Пакистан поддерживает Талибан с целью дестабилизировать Афганистан, так как в Исламабаде опасаются, что стабильность в Афганистане позволит ему стать стратегическим партнёром Индии, а многие пакистанские политики видят в этом потенциальную угрозу безопасности. Государственные деятели Пакистана считают премьер-министра Индии Нарендру Моди оппортунистом, ведущим антипакистанскую внешнюю политику.

Несмотря на то, что Россия поддерживает с Индией хорошие отношения, по мнению многих аналитиков в регионе, Россия разделяет намерение Пакистана дестабилизировать Афганистан. Индийский профессор Брахма Челлани недавно заявил, что Россия сотрудничает с Талибаном, чтобы увеличить давление на войска США в Афганистане и отплатить Америке за её поддержку суннитов в Сирии.

Во-вторых, Россия и Пакистан поддерживают Талибан, так как он препятствует вторжению ИГИЛ в Афганистан. После теракта в городе Сехван-Шариф 17 февраля Пакистан усилил внутреннюю борьбу со сторонниками ИГИЛ, а опасения по поводу проникновения боевиков ИГИЛ в Пакистан со стороны Афганистана возросли. Талибан в конце 2015 года создал элитные подразделения для борьбы с ИГИЛ, а Пакистан оказывал материальную и дипломатическую поддержку Талибану в обретении контроля над территориями Афганистана.

Несмотря на то, что угроза со стороны ИГИЛ Северному Кавказу и Центральной Азии неочевидна, Россия с большим вниманием стала относиться к потенциальной опасности, которую представляет ИГИЛ для этих регионов и страны в целом. Появление в декабре 2016 года информации о сотрудничестве России и Талибана привело к тесному взаимодействию России и Пакистана по вопросам, касающимся Афганистана. Это сотрудничество может сказаться на дальнейшей судьбе Афганистана, так как Талибан контролирует наибольшее количество территорий с 2001 года.

Дипломатическое и военное сотрудничество России и Пакистана в Афганистане

Пакистанские политики выступают не только за поддержку Талибана, но и разделяют желание России сообща найти выход из кризиса в Афганистане. В марте 2017 года Пакистан заявил о решении присоединиться к московской конференции с участием 12 сторон, посвящённой Афганистану, и одобрил инициативу России призвать враждующие организации к переговорам.

Несмотря на то, что Пакистан продолжает получать военную помощь от США, многие пакистанские военные поддержали Россию в решении исключить США с посвящённых Афганистану мирных переговоров. Возможно, это объясняется недовольством силовиков Пакистана тем, что Вашингтон не консультируется с Пакистаном и Китаем по вопросам стабилизации Афганистана.

Высокопоставленный пакистанский военный заявил изданию Telegraph, что если усилия США по улучшению политической ситуации в Афганистане не увенчаются успехом, Исламабад поддержит Россию при проведении подобных сирийским контртеррористических операций. Дональд Трамп публично раскритиковал действия Пакистана по дестабилизации Афганистана, а многие пакистанские политики уверены в том, что российское военное вмешательство в Афганистан увеличит влияние Исламабада на политический курс страны.

Кремль подпитывает эти надежды, в официальных заявлениях отзываясь о Пакистане как о партнёре в борьбе с терроризмом и усиливая двустороннее военное сотрудничество с Пакистаном. Российская военная делегация и высокопоставленные пакистанские военные 30 марта нанесли исторический визит, в ходе которого посетили границу Пакистана и Афганистана в Северном и Южном Вазиристане, где идёт конфликт.

После визита военные СМИ Пакистана объявили, что российская делегация положительно отозвалась об усилиях Пакистана по прекращению насилия на границе с Афганистаном. Прошедшие в 2016 году совместные военные учения Пакистана и России также указывают на то, что Москва относится к Исламабаду как к эффективному военному партнёру и обратится к нему за помощью в случае военного вмешательства в Афганистан.

Россия также добилась доверия Пакистана, активно привлекая Китай к разрешению афганского кризиса. О том, насколько важно для Пакистана сотрудничество России и Китая, свидетельствуют слова бывшего посла Пакистана в России Халида Хаттака, который заявил, что улучшение пакистано-российских отношений стало прямым следствием китайско-российского сотрудничества по вопросам будущего Афганистана.

Даже несмотря на то, что у России и Пакистана свои причины для сотрудничества в Афганистане, всё более активная поддержка Исламабадом российского вмешательства в Афганистан может в долгосрочной перспективе повлиять на политический курс страны. Россия ещё не проявила заинтересованность в военном вмешательстве, однако установление сотрудничества Исламабада и Москвы – это вызов для американских политиков, которые стремятся единолично определить будущий политический курс Афганистана.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x