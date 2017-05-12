Российский экспорт СПГ: последние изменения

Федеральная служба по тарифам (ФСТ России) установила оптовую цену, по которой ОАО «Газпром» и его аффилированные лица могут продавать природный газ внутренним потребителям и дочерним нефтеперерабатывающим предприятиям. Также ФСТ установила цену природного газа, который приобретает население России на розничном рынке, вне зависимости от объёмов добытого или проданного газа. Продажа природного газа независимым производителям (не через розничный рынок) не регулируется.

Законопроект о нерегулируемом ценообразовании экспортного СПГ

В феврале 2017 года Министерство энергетики России подготовило законопроект, посвящённый некоторым аспектам продажи газа. В начале марта 2017 года сообщалось о прекращении развития законопроекта, так как при общественных обсуждениях он не был одобрен. Тем не менее, через некоторое время Министерство энергетики официально опровергло все связанные с законопроектом сообщения и заявило о намерениях продолжить разработку и процедуру принятия законопроекта.

Согласно законопроекту, ОАО «Газпром» и его аффилированные лица могут продавать газ по нерегулируемой цене компаниям, которые экспортируют газ в виде сжиженного природного газа (СПГ) и продуктов, полученных в результате газопереработки и газохимии, на предприятиях, открытых не ранее 1 января 2017 года. Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики продолжит контролировать цену природного газа, устанавливаемую «Газпромом».

Сообщается, что законопроект направлен на развитие новых совместных СПГ-проектов «Газпрома» (и его аффилированных лиц) и зарубежных партнёров. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что подобные проекты внесут значимый вклад в развитие российской газовой индустрии и станут долгосрочным источником дохода для государственного бюджета. Тем не менее, в ней также указано, что в настоящее время экспортёры газовой продукции (среди которой и СПГ) пользуются преимуществом закупки природного газа по установленным государством низким ценам, что невыгодно «Газпрому», отрицательно сказывается на госбюджете и снижает желание «Газпрома» продавать газ предприятиям внутреннего рынка. Поэтому подобные изменения в регулировании положительно отразятся на прибыли «Газпрома» от экспорта.

СПГ-проекты «Газпрома»

На данный момент в России функционирует лишь один завод СПГ проекта «Сахалин-2», производящий 10 миллионов тонн газа в год, который совместно управляется компаниями «Газпром», Shell, Mitsui и Mitsubishi. В стадии разработки находится проект «Ямал СПГ» -совместное предприятие «НОВАТЭК», Total, «Китайской национальной нефтегазовой корпорации» и «Фонда шёлкового пути». Проект предусматривает три этапа постройки, и начало первого этапа запланировано на 2017 год.

Летом 2016 года «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся потенциального проекта «Балтийский СПГ». Завод будет расположен в порту Усть-Луга Ленинградской области. Сообщается, что будет построен завод СПГ с двумя линиями и трубопровод, соединённый с сетью «Газпрома». «Балтийский СПГ», согласно опубликованным материалам, будет производить приблизительно 10 миллионов тонн СПГ ежегодно с перспективой увеличения этого показателя до 15 миллионов тонн, а запущен проект будет в 2021 году.

Ранее «Газпром» участвовал в реализации проекта «Владивосток СПГ», который изначально создавался для переработки добытого на Сахалине, в Якутии и Иркутской области газа и организации его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На тот момент сообщалось о переговорах «Газпрома» и нескольких японских компаний по поводу создания совместного предприятия. Тем не менее, в 2015 году «Газпром» объявил о том, что «Владивосток СПГ» более не считается приоритетным проектом компании, и его реализация отложена на неопределённый срок. «Владивосток СПГ» стал вторым отложенным проектом «Газпрома» после прекращения работы над заводом вблизи Штокмановского газового месторождения в 2012 году.

История экспорта СПГ

В 2013 году в России были приняты долгожданные юридические поправки, относящиеся к экспорту СПГ. Благодаря им монополия «Газпрома» на экспорт СПГ была нарушена. Ранее в соответствии с принятым в 2006 году законом «Об экспорте газа» лишь «Газпром» и его дочерние компании обладали правом на экспорт российского газа (в том числе и СПГ). В декабре 2013 года закон «Об экспорте газа» был изменён, и право на экспорт СПГ получили контролируемая государством компания «Роснефть» и самый крупный в России независимый производитель газа «НОВАТЭК».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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