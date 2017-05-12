Российские военные роботы: состояние и перспективы

Российские военные и оборонная индустрия продолжают искать способы расширить использование «роботизированных», то есть автоматизированных, автономных и робототехнических систем в вооруженных силах страны. За последние несколько лет, а особенно после российского вмешательства на Украине и в Сирии, вооруженные силы России успешно используют отечественные и импортированные беспилотные технологии, такие как дроны слежения и разведки, автономные саперные платформы, в то время как различные оборонные предприятия стремительно разрабатывают целый ряд «боевых роботов» воздушного, наземного и морского базирования, которые могли бы действовать в качестве фактора повышения боевой мощи в текущих и будущих военных операциях.

Несмотря на их ограниченное количество, использование Россией этих новых систем было достаточно успешным, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность у американского военного истеблишмента. Это подтолкнуло США к более тщательному изучению российских методов использования беспилотников и укреплению американских средств борьбы с дронами.

Мощная военно-промышленная база России, которая в течение десятилетий шла в ногу с западными военными технологиями во всех направлениях, работает над формированием политики, тактики и стратегии, направленной на обеспечение максимально эффективного производства, интеграции разработки и тестирования беспилотных платформ. Ключевым элементом этой работы являются технологические выставки, призванные собрать вместе производителей, разработчиков и лиц, принимающих решения, для демонстрации новейших достижений и формирования политики, необходимой для интеграции этих систем в вооруженные силы.

Одним из недавних подобных событий стала военно-научная конференция под названием «Роботизация вооруженных сил Российской Федерации», которая состоялась 23 марта нынешнего года в выставочном центре города Кубинка недалеко от Москвы. Журнал «Независимое военное обозрение» (НВО) опубликовал интересный обзор текущего состояния «боевых роботов» страны, а также усилия правительства и военной индустрии, направленные на их развитие.

НВО отмечает, что на выставке были представлены 89 различных технических образцов от 30 организаций и предприятий, включая научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения Министерства обороны России. Были продемонстрированы 20 различных беспилотных летательных аппаратов, 11 мобильных робототехнических платформ, а также «отдельный раздел экспозиции», посвященный морским роботизированным комплексам, таким как дистанционно управляемые катера, подводные микро-роботы, поверхностные и подводные транспортные средства.

Журнал признает, что несмотря на имеющиеся интересные образцы технологий, такие как автономное наземное транспортное средство «Вихрь», имеющее в комплекте своих вооружений небольшие беспилотные летательные аппараты для разведки и рекогносцировки, «выставка выглядела значительно более скромно, чем ожидалось и объявлялось». Лишь несколько компаний вставили свою продукцию, причем многие образцы были разработаны специально для этого события. Отмечая отсутствие разнообразия на рынке отечественной робототехники, авторы НВО заявили, что «гости и участники конференции ожидали большего количества полномасштабных, функционирующих роботизированных устройств. К ним нельзя причислять дистанционно управляемые автомобили, которые можно купить в любом магазине детских игрушек».

Тем не менее, журнал отметил несколько «доморощенных» сюрпризов, таких как робот, созданный двумя сестрами, студентками Московского политехнического института Любовью и Надеждой Садитовыми: «Их робот мог обходить препятствия и поражать противника на ходу, и во время конференции студентки составили серьезную конкуренцию крупным разработчикам военной техники».

Ключевым элементом разработки новых сложных систем, таких как военная робототехника и дроны, являются формальные и неформальные связи, а также экспериментальные работы, которые позволяют техническим попыткам, нередко неудачным, привести к будущим успехам. Государственная поддержка в этой инновационной среде может иметь решающее значение, проводя различие между революционной технологией, которая получит дальнейшее развитие и неудачными опытами, которые ожидает дальняя «полка». Надежный, постоянный и прозрачный диалог между правительством и промышленностью является отличительным признаком разработки и внедрения различных беспилотных систем в вооруженные силы Америки.

В России этот процесс лишь начинает обретать свою форму. Во время мероприятия в Кубинке были предприняты серьезные усилия, чтобы наладить диалог между правительством, военной индустрией и вооруженными силами: «Участники предложили практические рекомендации по эксплуатации робототехники и поддержке перспективных направлений в этой области. Эти дискуссии соответствовали официальной военной концепции использования роботизированных военных комплексов до 2030 года».

НВО подчеркивает медленный но уверенный прогресс отечественных роботизированных систем в российской армии: «В прошлом году разработка нормативно-технической базы общих требований к роботизированным системам была завершена. Сегодня правительство и промышленные предприятия уточняют текущие концептуальные и стратегические документы, которые будут определять стратегию развития робототехники в вооруженных силах. Кроме того, существует государственный оборонный заказ на научные исследования и опытно-конструкторские разработки по созданию перспективных моделей боевых роботов».

Отставание России от Запада, и особенно США, в разработке и развертывании беспилотных систем воздушного, наземного и морского базирования во многом было последствием распада Советского Союза и отсутствием поддержки военного строительства и инноваций, как и единой государственной стратегии поддержки научных исследований, разработки, тестирования, оценки и политики в области использования подобных систем в российских вооруженных силах.

Фактически, даже после широкого применения беспилотников в Афганистане и Ираке после 2001 года, у России все еще не было последовательного подхода к использованию беспилотных систем в вооруженных силах. После недавнего успешного применения «военной робототехники» в Восточной Украине, а затем в Сирии, правительство оказывает всемерную поддержку разработке и применению «автономных боевых систем», о чем свидетельствуют последние дискуссии по госпрограмме закупки вооружений, где направление «беспилотные системы» выделено в качестве особого приоритета.

Этот процесс обсуждения и формирования политики не может произойти в России слишком быстро. Хотя российские военные в состоянии демонстрировать, испытывать и применять определенные беспилотные наземные технологии в конфликтах, таких как украинский и сирийский, гонка за будущее доминирование на мировых полях сражений идет полным ходом. Помимо почти бесспорного превосходства Америки в области боевых дронов среднего и дальнего радиуса действия, Соединенные Штаты стремятся к ускорить развитие своих военных роботов путем различных ученый, испытаний и экспериментов, подобных недавно завершившемуся мероприятию в Корпусе морской пехоты. Служба поставки новейшего оборудования ВС США также испытывает различные средства защиты против небольших беспилотных систем, подобных тем, что до сих пор используются в российской армии.

Другие страны, такие как Китай, Иран, Турция, и даже Северная Корея, стремятся ввести в строй собственные беспилотные системы, делая акцент на разработке более совершенных и передовых методов использования военных роботов в условиях боя. России будет нелегко привести свою риторику и политическую волю в соответствие с реальными возможностями военной индустрии, о чем свидетельствуют недавние объявления о том, что широко разрекламированный проект тяжелого беспилотного аппарата дальнего радиуса действия остался без государственного финансирования, задерживая поступление боевых дронов в российские Вооруженные силы. Тем не менее, недавняя конференция в Кубинке была важным шагом в правильном направлении, то есть в создании условий для приведения амбиций Москвы в соответствие ее финансовым и технологическим реалиям.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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