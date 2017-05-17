Более половины чартерных рейсов в Гоа в нынешнем сезоне — из России

В нынешнем туристическом сезоне заметно выросло количество чартерных рейсов в индийский курортный штат Гоа. Ожидается, что к концу сезона, завершающегося на этой неделе, этот показатель может преодолеть 1000-ю отметку.

Из одной России в этот солнечный штат было сделано 95 дополнительных чартерных рейсов. Из 969 чартеров, прибывших сюда до апреля, 595 были из России.

В прошлом сезоне 500 чартеров из России привезли 106 тысяч 754 туриста, что несколько меньше, чем в 2014-2015 годах.

Украина также способствовала развитию экономики Гоа, направив сюда 168 чартерных рейсов с 21 тысячью 532 туристами.

По данным статистики туристического сектора, иностранные гости приносят экономике штата в четыре раза больше, чем отечественные. Туристы, прибывающие из-за рубежа, обычно тратят значительно больше. В среднем их расходы составляют около 1300 долларов на человека, в то время как местные туристы тратят на свой отдых менее 500 долларов.

Туристическая индустрия Гоа ожидала хорошего сезона в 2016-2017, поскольку об этом свидетельствовали показатели предварительного бронирования. Однако, существовали опасения, что улучшение отношений между Россией и Турцией может негативно отразиться на туристическом секторе Гоа.

Начиная с 2010 года количество чартерных рейсов из России стабильно росло, в то время как из европейских стран прибывало все меньше туристов. Несмотря на экономический кризис, в сезоне 2014-2015 было 560 российских чартеров, хотя эта цифра оказалась значительно ниже, чем в 2013-2014, когда число рейсов составило 895, а общее количество туристов – 205409.

Среди других традиционных направлений рост продемонстрировала лишь одна Британия. В нынешнем сезоне в Гоа прибыло 156 чартеров из этой страны, в то время как год назад их было всего 131, а в сезоне 2014-2015 – 129. Германия, напротив, начиная 2014 года, не направила в Гоа ни одного чартерного рейса.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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