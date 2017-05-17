В России появится блокчейн-платформа для объектов интеллектуальной собственности

Российские правообладатели планируют создать универсальную блокчейн-платформу для управления интеллектуальной собственностью под названием IPCHAIN. Разработкой платформы займётся фонд «Сколково», несколько университетов и общества по коллективному управлению правами. Для создания платформы, основанной на технологии блокчейн, будет организован Национальный координационный центр, среди основателей которого Российское авторское общество, Российский союз правообладателей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, а также фонд «Сколково».

Основатели планируют создать универсальную технологическую платформу IPhub, которая будет хранить информацию о таких объектах интеллектуальной собственности как защищённые авторским правом объекты и сопутствующие права, патенты, торговые марки и тому подобное. Платформа IPCHAIN будет фиксировать всю информацию об использовании любого объекта интеллектуальной собственности. Авторы и правообладатели самостоятельно определят условия для использования своих разработок, правила для их использования в цифровой среде (к примеру, в интернете или на телевидении), а также условия передачи прав. Другими словами, пользователи платформы смогут быстро вносить в реестр без посредников свои разработки и продавать права на интеллектуальную собственность с помощью «умных контрактов».

Тем временем Министерство образования и науки России уже проявило заинтересованность к IPCHAIN. Глава департамента науки и технологий Сергей Матвеев уверен, что с помощью платформы можно будет установить приоритет на результаты исследований и разработок на основе не требующих вмешательства человека технологий, и участники рынка смогут мгновенно проводить транзакции через систему «умных контрактов», а научные достижения быстрее попадут на рынок.

Генеральный директор Warner Music Russia Александр Блинов отметил, что IPCHAIN – это интересный проект, особенно для издательского бизнеса. По его словам, компания Warner намерена добавить объекты из своего каталога в систему IPCHAIN.

На создание платформы будет потрачено 20-30 миллионов рублей.

(Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x