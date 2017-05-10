Русские евреи продолжают уезжать из Израиля

По официальным данным Центрального статистического бюро Израиля (CBS), 17 процентов еврейских иммигрантов, которые приехали в Израиль из бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов, с тех пор покинули страну.

В Бюро объяснили, что эмигранты уехали из-за «неизбежности экономических трудностей».

По словам CBS, русскоязычные евреи, «находящиеся на пике своих творческих сил», более склонны уехать отсюда, чем другие группы иммигрантов.

Выступая в интервью Quds Press, палестинский эксперт по еврейскому вопросу Салех Лютфи сказал, что главной причиной их переезда является нынешняя сложная экономическая ситуация в Израиле, а также нестабильность в сфере безопасности из-за палестинских бунтов.

Лютфи объяснил, что русские иммигранты либо возвращаются на родину, либо ищут новые места для оседания в западных странах.

Согласно докладу, опубликованному в Haaretz в апреле, большинство российских евреев, проживающих в Израиле, не продали свою недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге или других городах России. Кроме того, они продолжают вести свой бизнес в России.

В период между 1990 и 1996 годами около 650 тысяч иммигрантов переехали в Израиль из России, 185 тысячам из которых было меньше 20 лет. CBS сообщило, что около 32 тысяч из них (17,3 процента) больше не живут в Израиле.

Источник перевод для MixedNews — Сергей Лукавский (Голосов нет)

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