Россия возглавила рейтинг стран мира по цене на чашку кофе латте Starbucks

Общеизвестно, что американцы очень много тратят на кофе. В среднем эти расходы составляют 1092 доллара в год. Впрочем, если готовить кофе дома, можно сэкономить кучу денег. Кроме того, все познается в сравнении. Новое маркетинговое исследование показало, что в России кофе гораздо дороже, чем в Америке. В среднем чашка латте Starbucks в России стоит 12 долларов.

Эксперты из исследовательской компании ValuePenguin, предоставляющей потребителям информацию о ценах, придумали так называемый «индекс латте», характеризующий среднюю стоимость чашки кофе во всем мире.

Используя информацию аналитического агентства Euromintor International, которая предоставляет данные о мировых ценах, а также принимая во внимание статистику Всемирного Банка, специалисты ValuePenguin составили рейтинг цен на кофе Starbucks в 44 странах мира

Россия возглавила этот чарт с рекордной цифрой в 12 долларов. В Юго-Восточной Азии цены также довольно высокие, около 8 долларов. В самом конце списка расположились Канада, Британия и Соединенные Штаты, где ежедневная чашка латте, которую многие в этих странах считают обязательной, стоит менее 3 долларов. Кстати, самый дорогой кофе в Америке подают в нью-йоркском Extraction Lab, где порция стоит 18 долларов.

Редактор отдела потребительского контента ValuePenguin Пол Рейнольдс подозревает, что эти высокие цены подчеркивают, какой роскошью является Starbucks в других странах, в то время как большинство американцев воспринимают такой кофе как нечто само собой разумеющейся. Рейнольдс также предполагает, что эта сеть представляет собой «воплощение американского богатства» за рубежом.

Результаты «кофейного» исследования ValuePenguin резко контрастируют с ценами на пиво в различных странах мира. Этот напиток относительно дёшев по сравнению с кофе, в странах Восточной Европы, таких как Словакия и Украина, где можно выпить кружку за 1,65 доллара. Средняя порция пива в Нью-Йорке обойдется в 5 долларов. Любителям пива, собирающимся на отдых за границу, возможно, лучше не ездить в швейцарскую Лозанну, где кружка пива стоит 17,6 долларов.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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