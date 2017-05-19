НАТО нужен мощный флот, чтобы победить Россию

НАТО уделяет недостаточное внимание превосходству своего военного флота над российским, и это упущение может сыграть решающую роль в войне против России за контроль над Восточной Европой.

Тем не менее, Альянс прилагает огромные усилия для укрепления сухопутных войск и военно-воздушных сил, которые превосходят российские сухопутные силы числом и в техническом отношении. Чтобы сократить отставание, Россия производит большее количество тактического ядерного оружия и уже, видимо, не сомневается по поводу его применения против НАТО.

«Если у НАТО не будет средств контроля над Северной Атлантикой или хотя бы возможности лишить российский флот доступа в эти районы, Россия будет способна блокировать процесс усиления США в Европе», — пишут специалисты Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) в недавно опубликованном отчёте.

Институт, основанный в 1831 году в Великобритании сэром Артуром Уэлсли (первый герцог Веллингтон, одержал победу над Наполеоном Бонапартом), занимается вопросами обороны и безопасности.

Специалисты RUSI призывают НАТО пересмотреть морскую стратегию с целью помешать стремлению России к превосходству на море в Северной Атлантике.

«Мы должны обладать преимуществом на море, — говорит бывший верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал ВВС США Филип Бридлав. – В будущем нам следует развивать возможности и усилить боевую устойчивость войск, обновить план экстренных мероприятий и реструктурировать современную систему управления и контроля в соответствии с требованиями завтрашнего дня. НАТО нуждается в первоклассных системах разведки и вооружений по всем фронтам: в воздухе, на земле, на море, под водой, в киберпространстве и в космосе».

Бридлав заявил, что при обсуждении внутри НАТО вопросов боеготовности и реагирования обязательно следует уделить внимание Североатлантическому региону.

По словам норвежского военного атташе в Лондоне полковника Джона Андреаса, одного из авторов исследования, НАТО должен вернуться в воды Северной Атлантики.

Он говорит: «Северную Атлантику нужно вновь рассматривать как операционную зону наравне с продолжительным и взаимосвязанным трансатлантическим театром военных действий».

В распоряжении НАТО две морские группы быстрого реагирования: Первая постоянная военно-морская группа в Атлантическом океане и Вторая постоянная военно-морская группа в Средиземном море.

Первая группа входит в силы реагирования НАТО, представляющие собой находящиеся в повышенной готовности пехоту, авиацию, флот и войска специального назначения, которые, если возникнет необходимость, могут быть быстро переброшены в район проведения операций.

Она состоит из 4-6 эсминцев и фрегатов, каждый из которых предоставлен ВМС Канады, Германии, Нидерландов и США на постоянной основе.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x