Социологический опрос Центра Пью: в странах Европы с преимущественно православным населением преобладают пророссийские настроения

Согласно результатам нового социологического исследования, православные страны Европы в большей степени склонны поддерживать реваншистские устремления Владимира Путина, связанные с его представлением о миссии России, в сравнении с населением католических стран. Например, большинство жителей таких преимущественно православных стран как являющиеся членами Евросоюза и НАТО Болгария, Румыния и Греция, а также претендующих на вступление в ЕС Грузия, Молдова и Сербия, считают, что Россия должна выступать в качестве «буфера» против Запада и «защищать» их в случае необходимости.

Кроме того, в православных сообществах высказывались более националистические, гомофобские и сексистские взгляды, о чем свидетельствуют опубликованные в среду 10 мая результаты опроса, проведенного американским независимым центром социологических исследований Пью.

В то же время, в странах, где большинство населения принадлежит к римской католической церкви, таких как Хорватия, Польша, Литва и Венгрия, люди в поиске лидера обращают свои взгляды к Западу.

Данные опроса также показали, что количество православных верующих резко возросло, в то время как популярность католицизма снизилась. При этом самым «безбожным» государством оказалась Чешская республика.

Восприятие России как анти-западной силы и идея о том, что она наделена правом защищать этнических русских или православных христиан за границей, отражают основные темы кремлевской пропаганды после событий на Украине в 2014 году.

Между тем, православные общественные настроения отражают поддержку Кремлем новой «евразийской» идеологии, проявляющейся в гомофобском и сексистском законодательстве и полностью противоречащей либеральным западным ценностям.

Семьдесят процентов греков и более пятидесяти процентов респондентов в Болгарии и Румынии согласились с утверждением, что «сильная Россия необходима для того, чтобы уравновесить влияние Запада».

В Сербии, которая является кандидатом на вступление в Европейский Союз, подобного мнения придерживаются 80 процентов опрошенных. Примечательно, что эта цифра составила 61 процент в Молдове и 52 процента в Грузии, которые также стремятся к вступлению в ЕС и на территории которых находятся поддерживаемые Россией сепаратистские образования.

Что же касается Украины, где пророссийские настроения резко сократились, Россию в качестве противовеса западному влиянию рассматривают лишь 22 процента респондентов.

Идею о том, что Россия «обязана защищать» православных верующих за рубежом, поддержали также 69 процентов греков, 65 процентов румын и 56 процентов болгар.

Между тем, значительное большинство опрошенных жителей православных стран, достигшее в Греции 89 процентов, заявили, что их культура «более высокая по сравнению с другими странами». В Польше, наиболее националистически настроенной стране католического блока, аналогичного мнения придерживаются 55 процентов населения.

Гомосексуализм был признан «нравственно неприемлемым» более чем 90 процентами грузин и молдаван, а также 82 процентами румын, в то время как в Польше подобным образом высказались всего 48 процентов опрошенных.

Исследование центра Пью также выявило «рост популярности» религии в православных странах на фоне «секуляризации» общества в преимущественно католических государствах.

Так, 71 процент россиян заявили о своей принадлежности к православию, тогда как в 1991 году эта цифра составляла всего 37 процентов.

В то же время число приверженцев католической веры за тот же период сократилось с 96 до 87 процентов в Польше и с 44 до всего 21 процента в Чешской республике.

«Чешская республика является одним из наиболее светских государств Европы. Почти три четверти взрослого населения (72 процента), в ответ на вопрос о религиозной принадлежности назвали себя атеистами, агностиками или не смогли дать определенный ответ», — говорится в докладе исследовательского центра Пью.

Среди прочих выводов центр Пью указал на то, что большинство православных христиан, за исключением представителей греческой общины, рассматривают российского патриарха Кирилла, близкого друга российского президента Путина, как своего духовного лидера.

Опрос позволил выяснить, что лишь две страны региона – Греция (77 процентов) и Литва (64 процента) – выразили решительное согласие с утверждением о том, что демократия является «наиболее предпочтительной среди существующих форм правления».

Аналогичные показатели в Польше и Венгрии, странах, где несмотря на членство в ЕС правящие партии являются нелиберальными, составили соответственно 47 и 48 процентов, то есть менее половины.

Кроме того, опрос показал, что 58 процентов россиян позитивно оценивают фигуру Сталина, диктатора советской эпохи, который несет ответственность за убийства десятков миллионов людей.

На фоне жарких споров в ЕС о переселении мигрантов, центр Пью также установил, что «в целом среди католиков более распространено позитивное восприятие евреев, в то время как среди православных христиан – позитивное восприятие мусульман».

Социологи также пришли к выводу, что в Европе «широко распространен скептицизм» по отношению к идее о том, что Соединенные Штаты готовы выполнить свое обязательство в рамках НАТО и защитить союзников в случае «серьезного конфликта» с Россией.

Лишь в Эстонии и Румынии большинство опрошенных полагает, что США придут на помощь в случае необходимости. В Польше такого мнения придерживаются всего 31 процент, а в Эстонии и Латвии – менее 25 процентов населения.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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