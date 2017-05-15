В Сирии появился новейший российский военный самолёт, о котором никто раньше не слышал

В соцсетях появилась фотография, на которой, вероятно, изображён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (изделие «А») в небе Сирии.

Израильские спутниковые фотографии подтверждают, что 3 мая на сирийской авиационной базе Хмеймим в районе Латакия находился один А-50.

Появивишийся в Сирии самолёт представляет собой новейшую версию самолета, поступившую на вооружение под названием А-50У. Воздушно-космические силы России получили четыре таких самолёта в период с 2011 по 2017 годы.

Изделие «А» — это самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе Ил-76. Центральным элементом А-50 стал радиотехнический комплекс «Шмель-М» или изделие «РМ», в состав которого входит радар комплекса «Шмель-М». Последний работает в диапазоне частот S, его антенны расположены под куполом диаметром приблизительно в 10 метров, который размещён на двух опорах над задней частью фюзеляжа. Купол вращается с частотой 6 оборотов в минуту.

Радар «Шмель» работает в режиме квазипостоянного поиска и отслеживает воздушные цели в пределах 600 километров, а в импульсном режиме обнаруживает наземные цели в пределах 300 километров. Также возможно комбинированное использование этих режимов.

Вычисления А-50У производит с помощью компьютеров, а не аналоговых систем, как это было с Е-821 «Шмель» или изделием «Р». Теперь данные отображаются на ЖК-мониторах, при этом ранее использовались ЭЛТ-мониторы.

В отличие от предыдущей версии для удобства экипажа из 15 человек А-50У оснащён помещениями для отдыха, кухней и туалетом. Самолётом управляют два пилота, штурман, бортинженер и специалист по связи.

Среди оставшихся десяти человек – командир, три следящих за целью оператора, три штурмана наведения и три инженера.

Появление А-50У Военно-космических сил России в Сирии не лишено смысла с учётом произошедших в стране изменений весной 2017 года.

Число российских военных самолётов в Сирии превысило 40, в основном из-за активности боевиков в восточном Дамаске и в северной части города Хама. Хотя Москва объявила о создании «зон деэскалации» в северо-западной и юго-восточной Сирии, в северной части города Хама продолжаются ожесточённые бои.

Появляются слухи о том, что Россия совместно с сирийским правительством и Ираном планирует атаку на город Дайр-эз-Заур, который боевики ИГИЛ осаждают с 2014 года.

Кроме того, появление А-50У может быть реакцией России на удар США по сирийской авиабазе Эш-Шайрат 7 апреля 2017 года. Америка провела ракетный удар в ответ на применение химического оружия в Хан-Шейхуне 4 апреля.

Российские зенитные ракетные системы С-400 не смогли обнаружить все американские «Томагавки», которые пролетели в 70 километрах от базы Хмеймим. В будущем А-50У поможет военным как можно раньше узнать об атаке.

Наконец, переброска А-50У в Сирию соответствует российским угрозам перекрыть большую часть воздушного пространства Сирии для самолётов США и союзников, с чем Пентагон не согласился.

После этого российские и американские военные подписали новое соглашение о совместной борьбе за мир в небе Сирии.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (2 голосов, среднее: 3,00 из 5)

голосов, среднее:из 5) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x