Уже второй за неделю бесцеремонный облет самолета США российскими боевыми самолетами в Черном море

Как заявили Fox News должностные лица ВМС США, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon выполнял задачу в международном воздушном пространстве приблизительно в 50 километрах от России и в 150 километрах от Крыма, когда российский истребитель Су-27 пролетел мимо него на опасно близком расстоянии.

Это произошло три дня спустя после аналогичного инцидента в Черном море и всего через два дня после встречи между Дональдом Трампом и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

На данный момент неизвестно, был ли российский самолет вооружен, а также был ли один из этих самолетов участником предыдущего инцидента во вторник на прошлой неделе. Тогда Су-27, вооруженный 6 ракетами Р-27, (по классификации НАТО АА-10 Alamo) пролетел всего в 6 метрах от американского разведывательного самолета недалеко от побережья Крыма, то есть в зоне, привлекающей повышенное внимание США с 2014 года, когда Россия присоединила этот полуостров.

Впрочем, Соединенные Штаты были не единственной страной, подвергшейся агрессивным действиям со стороны России: в прошлый вторник российский бомбардировщик Су-24 вошел в зону ПВО Южной Кореи. В воздух были подняты два F-16, получившие задачу выпроводить непрошенных гостей, однако прежде российский самолет пролетел в 100 километрах от американского авианосца Carl Vinson в Японском море.

Как уже было сказано, оба упомянутых инцидента с российскими Су-27 на прошлой неделе произошли почти в одно время с состоявшейся в среду встречей Дональда Трампа с российскими официальными лицами, которая происходила за закрытыми дверями.

Трамп беседовал с Лавровым и Сергеем Кисляком, российским дипломатом, которого американские спецслужбы подозревают в шпионаже и чьи встречи с Майклом Флинном привели к тому, что последний феврале был уволен с поста советника по национальной безопасности.

Американские журналисты не были допущены на эту встречу, однако снимки, сделанные российскими фоторепортерами, были опубликованы государственными СМИ России.

Источники в Белом доме заявили, что их шокировала публикация этих фотографий, поскольку пресса вообще не должна была участвовать в мероприятии, и всячески стремились сохранить лицо.

На следующий день Трамп разместил в своем твитере фотографию, где он изображен с Сергеем Лавровым и еще одну, с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, снабдив их тегом #LetsMakePeace (давайте делать мир)

Кроме того, Трамп вовлек Путина в растущую напряженность отношений с Северной Кореей. В ответ на запуск Ким Чен Ыном ракеты, упавшей в море в 100 км к югу от Владивостока, Белый дом выпустил заявление, в котором высказывался интерес к тому, как отреагирует Путин. «Поскольку ракета взорвалась в такой близости от российской территории, фактически даже ближе к России, чем к Японии, президент не может допустить мысль о том, что Россия удовлетворена подобным положением», говорится в заявлении.

После очередного подтверждения приверженности США своим обязательствам по отношению к союзникам в регионе, заявление гласит: «Пусть эта последняя провокация послужит призывом ко всем государствам ввести значительно более жесткие санкции в отношении Северной Кореи».

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (1 голосов, среднее: 5,00 из 5)

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