Поддержка Россией Талибана: новая «Большая Игра»

Геополитические последствия растущей российской поддержки Талибана в Афганистане являются весьма серьезными. В то время как Российская Федерация, скорее всего, делает это исключительно назло Соединенным Штатам, она непреднамеренно подрывает собственные интересы в регионе. Это одновременно забавный и опасный поворот в геополитическом процессе, получившем известность как новая «Большая Игра» в Центральной Азии. Дело в том, что Россия создала возможность для Соединенных Штатов и Китая противопоставить ее противоречивым действиям в Афганистане налаживание сотрудничества по проблемам безопасности и развития.

Потепление отношений России с Талибаном будет ослаблять основы ее стратегического партнерства с Китаем по нескольким причинам. Поддержка талибов прямо противоречит одному из ключевых дипломатических принципов Китая: невмешательства во внутренние дела другого суверенного государства, хотя лицемерие Китая в отношении этого принципа хорошо известно.

Китай не может просто не замечать действий России в Афганистане, поскольку обе страны призваны играть ведущую роль в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), провозглашающей в качестве одной из главных миссий борьбу против «трех зол», сепаратизма, экстремизма и терроризма. Талибан легко связать с проявлениями экстремизма и терроризма, которые угрожают стабильности всех центрально-азиатских стран, а также китайской провинции Синьцзян, населенной мусульманским уйгурским меньшинством. На самом деле, соперничество между Россией и Китаем в Афганистане и Центральной Азии началось уже тогда, когда Пекин создал механизм по борьбе с терроризмом совместно с Афганстаном, Таджикистаном и Пакистаном, при полном неучастии России.

И это неудивительно, поскольку поддержка Россией таких фундаменталистских религиозных организаций как Талибан идет вразрез с целью Китая сохранить светский характер государства и стабильность в Афганистане, особенно в то время как сам Пекин подавляет религиозный экстремизм в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В то время как Китай, возможно, осторожен в своих отношениях с талибами, он не оказывает группировке активной поддержки, отдавая предпочтение существующему светскому правительству. Теперь, когда вероятность российско-китайского альянса в Афганистане сокращается, Соединенные Штаты получают возможность расширить сотрудничество, которое они недавно начали с Китаем по северокорейской проблеме, и воспользоваться опасениями Китая с сфере безопасности с тем, чтобы дать отпор действиям России Афганистане.

Соединенные Штаты могут также сотрудничать с Китаем, чтобы усилить помощь в обеспечении безопасности и обучении личного состава Вооруженных Сил Афганистана, которые уже давно пытаются стать эффективной боевой силой в борьбе против Талибана. Учитывая возможное военное присутствие Китая в восточном Афганистане, партнерство с целью укрепить и узаконить это присутствие будет играть огромную роль, помогая Соединенным Штатам стабилизировать обстановку в стране и предотвратить распространение экстремизма из Афганистана в Синьцзян. Учитывая взаимную заинтересованность Соединенных Штатов и Китая в стабильности Афганистана, угроза, исходящая от вооружаемых Россией талибов обеспечивает мощный стимул для американо-китайского сотрудничества.

Кроме того, оказывая активную и открытую поддержку талибам, Россия рискует еще сильнее подтолкнуть страны Центральной Азии в направлении Китая в поиске гарантий безопасности, а также привести к более тесному сотрудничеству этих стран с Соединенными Штатами Америки. Существуют веские доказательства, что другие экстремистские организации в регионе также получили преимущества от усиления Талибана благодаря российской поддержке. Эти преимущества выражаются в форме военных успехов, иногда под прямым руководством талибов, а также в общем укреплении боевого духа. Соединенные Штаты должны приложить все возможные усилия чтобы разоблачить двуличность отношений России с фундаменталистским движением Талибан перед такими странами как Таджикистан и Узбекистан, а затем предложить соседям Афганистана свою помощь в обеспечении стабильности.

Совершая откровенную попытку навредить интересам США, Россия рискует нанести ущерб собственной безопасности, хрупким отношениям с Китаем и своей сфере влияния в Центральной Азии. Противоречия, которые образовались между Россией и Китаем, а также странами Центральной Азии, слишком велики, чтобы их игнорировать. После личного сближения между Трампом и Си Цзиньпином, а также на фоне сотрудничества между двумя странами по северокорейской проблеме, Соединенные Штаты находятся в выгодном положении для начала взаимодействия в еще одной зоне взаимных интересов: Афганистане.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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