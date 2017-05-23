Россия согласилась отменить торговые санкции против Турции

В понедельник Россия согласилась отменить торговые санкции, которые она ввела против Турции после инцидента со сбитым вблизи сирийско-турецкой границы российским истребителем в 2015 году. Подконтрольное государству новостное агентство Анадолу сообщило, что соответствующее соглашение было подписано во время саммита представителей стран Черноморского региона в Стамбуле вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком и его российским коллегой Аркадием Дворковичем. Журналисты агентства сообщают, что документ стал важным шагом навстречу нормализации экономических отношений и увеличению объёмов торговли.

В официальном заявлении российское правительство подтвердило, что документ «по отмене двусторонних торговых ограничений» был подписан в присутствии турецкого премьер-министра Бинали Йылдырыма и премьер-министра России Дмитрия Медведева. На данный момент информация о содержании документа отсутствует, но ожидается, что будет разрешён импорт томатов в Россию, который является ключевым фактором турецкого сельхозэкспорта.

Инцидент со сбитым российским истребителем 24 ноября 2015 года стал причиной серьёзного кризиса в отношениях двух стран и вынудил Россию ввести санкции против Анкары. Был введён запрет на посещение Турции российскими туристами, из-за чего туристический сезон 2016 года на юге Турции был сорван. В дальнейшем ограничение было снято.

После примирения, которое произошло летом прошлого года, отношения быстро начали улучшаться, а две страны начали совместную работу по урегулированию сирийского конфликта.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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