Трамп желает сотрудничает с Россией ради достижения стратегических целей

Дональд Трамп стремится к сотрудничеству с Россией для достижения стратегических целей, но интересы Америки при этом не пострадают – так считает высокопоставленный представитель Администрации.

«Его (Трампа) позиция по отношению к России ясна. В США слишком много шума по поводу России и русских. Очевидно, они действительно совершили нечто плохое с расчётом вмешаться, подвергнув кибератакам Национальный комитет Демократической партии и проведя другие акции, о которых сообщается», — отмечает официальный представитель.

«Но он анализирует мир, опираясь на свои стратегические ориентиры. Русские готовы с ним работать до определённого предела, и пока этот предел не достигнут, он также готов работать с ними», — говорит представитель.

«В областях, где точки зрения не совпадают, он откажется сотрудничать. Если они совершат агрессивный, на его взгляд, поступок, который поставит под угрозу интересы Америки, он будет им противодействовать. Я бы сказал, что Трампа нельзя назвать жёстким, категоричным или невосприимчивым к чему-то новому. Мне кажется, он действует очень осторожно.

К примеру, совместно с Россией можно было бы проработать варианты завершения сирийского конфликта и организовать зоны деэскалации, и если мы сумеем этого достичь, он отнесётся к решению вопроса со всей открытостью», — продолжает представитель.

Высокопоставленный представитель Администрации говорит, что в отношении других спорных моментов президент США будет действовать жёстче и с меньшей открытостью, а у Америки и России существует множество других интересов в различных сферах.

В ходе первой серии зарубежных визитов на этой неделе президент Трамп встретится со многими мировыми лидерами, среди которых и вновь избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

«Для него это станет возможностью провести время со многими лидерами. Поучаствовать в искренних беседах о том, чего нам уже удалось достичь, об изменениях в мире и о его будущем», — заявил представитель.

Также США принимают меры по урегулированию отношений между Израилем и Палестиной, чтобы установить мир в регионе, а Трамп во время визита оценит ситуацию.

В Иерусалиме Трамп встретится с президентом Израиля Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а на следующий день побеседует с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Вифлееме и выкажет заинтересованность Америки в создании соглашения, которое прекратит конфликт в регионе – об этом во вторник заявил Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

«Что же касается Израиля и Палестины, на данный момент мы провели успешные переговоры с обеими сторонами. На мой взгляд, мы постарались показать людям, что подвижки возможны, — говорит официальный представитель Администрации. – Мы оценим ситуацию по прибытии в регион, но планируем встретиться с Аббасом и Нетаньяху и выяснить, как идут дела».

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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