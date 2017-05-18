Экономика России выросла на 0,5 процента в первом квартале

Экономика и финансы Версия для печати

2b45db6ac8e29db058a07d86cfbee297Российская экономика продолжает медленно расти. В первом квартале 2017 года рост составил 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом в четверг сообщила Федеральная служба государственной статистики.

Было неясно, что привело к росту экономики в период с января по март, так как Росстат опубликовал данные с задержкой.

Показатели ВВП вновь начали расти в четвёртом квартале 2016 года, увеличившись на 0,3 процента после снижения на протяжении 7 кварталов, которое по большей части было вызвано падением цен на нефть и введёнными против России санкциями в связи с украинским кризисом.

Российские экономисты, исходя из тенденции к росту, предполагают, что экономика к концу этого года вырастет на 2 процента, но независимые эксперты к этим прогнозам относятся скептически. Опрошенные Reuters аналитики и экономисты считают, что рост ВВП в этом году составит лишь 1,1 процента.

Также у инвесторов возникают сомнения по поводу точности предоставленных данных о росте российского ВВП, так как в прошлом году Росстат зафиксировал снижение ВВП на 0,2 процента, а  прогнозировал гораздо больший спад. В 2015 году было зафиксировано снижение показателя на 2,8 процента, а в прогнозах фигурировало снижение на 3,7 процента.


Источник перевод для MixedNews — molten

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