Обстоятельства убийства Сета Рича ставят под вопрос причастность России к хакерским атакам

Частный детектив, который занимается расследованием убийства сотрудника Демократического национального комитета Сета Рича, совершённого в прошлом году, заявил, что компьютер убитого указывает на его связь с WikiLeaks, и именно Сет Рич, а не российская сторона, мог организовать утечку данных Демократической партии.

Один из федеральных следователей в своих выводах зашёл ещё дальше и на условиях анонимности сообщил Fox News, что убитый сотрудник комитета отправил WikiLeaks более 40 тысяч электронных писем и 17 тысяч прикреплённых документов, и это позволяет предположить, что Рич, а не российская сторона, тайно передал WikiLeaks материалы.

Двадцатисемилетний Сет Рич занимался в Демократической партии данными по сбору голосов, он был застрелен на одной из улиц Вашингтона в прошлом июле. Полиция выдвинула версию об ограблении, однако отец Рича сообщил, что бумажник, деньги и кредитные карты Сета остались нетронутыми.

Вскоре после убийства Рича сайт WikiLeaks через твиттер объявил награду в 20 тысяч долларов за информацию об убийце. Внимание к происшествию со стороны WikiLeaks позволяет предположить, что Рич мог быть связан с обнародованием электронной переписки сотрудников Демократической партии, хотя WikiLeaks никогда не разглашает данные о своих информаторах, предоставивших сведения о правительстве или компаниях, которые впоследствии публикуются на сайте.

Основатель и журналист WikiLeaks Джулиан Ассанж упомянул убийство Рича в интервью на голландском телевидении в прошлом августе. Ассанж произнёс следующее: «Осведомители прикладывают огромные усилия, чтобы предоставить нам материал, и часто подвергают себя высокому риску. Всего несколько недель назад 27-летний сотрудник Демократической партии по неизвестной причине был застрелен, когда шёл по улице Вашингтона».

Ведущий попытался выяснить, был ли Рич тем самым источником, с помощью которого был получен доступ к электронной переписке демократов, но Ассанж сослался на то, что WikiLeaks никогда не раскрывает информацию об осведомителях. И всё же, о роли Рича было косвенно упомянуто без нарушения принципов WikiLeaks. Возможен и другой вариант – Ассанж цинично использует смерть Рича, чтобы отвлечь внимание от настоящего осведомителя и направить расследование по ложному пути.

На интерес WikiLeaks к делу Сета Рича указывает и то, что Ассанж во вторник ретвитнул запись Fox5 News о новых обстоятельствах убийства.

Сообщения Fox News также подвергаются критике. По информации NBC News, некие действующий и бывший сотрудники ФБР отрицают, что «специалисты ФБР исследовали компьютер Рича и обнаружили тысячи электронных писем, адресованных и полученных от WikiLeaks». В репортаже NBC News сообщается: «По словам действующего сотрудника ФБР, местная полиция Вашингтона не передавала ноутбук Рича на анализ в ФБР после убийства. Бывший сотрудник, который имел доступ к расследованию убийства Рича, указал на ошибочность данных касательно ноутбука».

Родители Рича также опровергают информацию о возможном контакте их сына с WikiLeaks. Представитель семьи Брэд Бауман, который в Демократической партии отвечает за связи с общественностью, заявил: «За последний год необоснованных обвинений нам не были предоставлены факты, доказательства, электронные письма, и об их существовании мы узнаём только из газет».

Тем не менее, человек, который пошёл на риск и скопировал тысячи электронных писем своего работодателя, вряд ли расскажет об этом друзьям или даже семье. К примеру, Эдвард Сноуден, раскрыв секреты Агентства национальной безопасности Гленну Гринвальду, никому, даже своей девушке, об этом не сообщил.

Обнародование переписки демократов

В прошлом июле (в этом месяце был убит Рич) на сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи электронных писем сотрудников Демократической партии, из которых становилось ясно, что Национальный комитет демократической партии нарушил собственный принцип беспристрастности, выступая на стороне Хиллари Клинтон и препятствуя её главному сопернику Бернарду Сандерсу.

После обнародования переписки Клинтон и другие демократы немедленно обвинили Россию во взломе своих компьютеров, а специалисты ФБР собирались исследовать серверы, чтобы найти следы взломщиков, но Комитет отказал им в доступе.

Вместо этого демократы обратились за помощью к частной компании CrowdStrike. Эта организация связана с настроенным против России аналитическим агентством «Атлантический совет», её сотрудники пришли к выводу, что за атакой стоит Россия. В CrowdStrike заявили, что была проведена хорошо продуманная атака, но хакеры оставили следы в виде кириллицы и имени первого начальника советских спецслужб, и это указало на Россию.

И Россия, и WikiLeaks отрицают причастность российской стороны к публикации переписки.

Бинни Уильям, которого некоторые называют лучшим математиком на службе Агентства национальной безопасности, и бывший сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн считают, что переписка стала доступной в результате утечки, так как обстоятельства хакерской атаки спецслужбы смогли бы определить.

После серии публикаций WikiLeaks под названием Vault 7 появились новые суждения о хакерской атаке, так как, согласно обнародованным материалам, ЦРУ не имеет привычки оставлять указывающие на других улики в ходе проведения своих операций.

Победа Трампа дала повод Обаме и разведке обвинить Россию в причастности к публикации связанных с демократами документов и представить всё это как план российского правительства, которое решило нанести вред репутации Клинтон, тем самым поддержав Трампа.

Но в совместном докладе ФБР, ЦРУ и АНБ, который был представлен директором национальной разведки Джеймсом Клеппером, содержались лишь оценки служб разведки, а весомые доказательства вины России отсутствовали.

Новый виток

Тайна электронной переписки получает новое развитие. Убийство Сета Рича ещё не раскрыто, но частный детектив, который был нанят для семьи Рича неизвестной третьей стороной, заявил, что на компьютере Сета Рича были найдены доказательства его связи с WikiLeaks.

Бывший детектив по расследованию убийств в округе Колумбия Род Уилер в понедельник рассказал журналистам Fox TV, что полицейским приказано приостановить расследование убийства. Об этом Уилеру сообщил его источник в полиции, сами полицейские округа Колумбия всё отрицают.

Также у Уилера возникают вопросы по поводу отношений между Демократическим национальным комитетом и мэром округа Колумбия Мюриел Баузер, которая является демократом и может контролировать деятельность полиции округа.

Представители ФБР заявили The Washington Post, что расследованием убийства занимается полиция округа Колумбия. Но Уилер считает, что компьютер Рича находится у специалистов ФБР. На данный момент неясно, какую роль сыграло Бюро в расследовании убийства Сета Рича (и занималось ли оно этим расследованием вообще), в период, когда Бюро руководил Джеймс Коми, уволенный Трампом 9 мая.

Через связанного с демократами представителя семья Рич объявила, что Уилер не уполномочен представлять их интересы. Бауман сказал: «Услуги частного детектива, который беседовал с прессой, были предложены семье Рич и оплачены третьей стороной, и по условиям контракта он не мог общаться с журналистами или кем-либо ещё, кроме правоохранительных органов и членов семьи, без соответствующего разрешения семьи». По словам Баумана, третья сторона, оплачивающая услуги Уилера, не установлена.

После разговора с Уилером журналисты Fox сообщили о полученной от неназванного федерального следователя информации: специалисты ФБР изучили компьютер Рича в течение 96 часов с момента убийства. Следователь рассказал Fox, что он просмотрел электронную почту – он обнаружил 45053 письма и 17761 прикреплённый документ. Столь точные данные могут указывать на правдоподобность заявления, однако не исключено, что эти цифры специально приведены в соответствие с количеством документов, переданных WikiLeaks.

Журналисты Fox News сообщают, что по словам следователя, эти электронные письма и прикреплённые документы отправляли друг другу лидеры Демократического национального комитета в период с января 2015 года по май 2016 года. Он заявил, что Рич отправлял переписку и документы Гэвину Макфадйену, который занимался документальной журналистикой и возглавлял лондонское отделение WikiLeaks. В прошлом году в Лондоне Макфадйен умер естественной смертью.

Джо Лауриа, журналист, специализирующийся на международных отношениях. Публиковался в Boston Globe, Sunday Times и Wall Street Journal

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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