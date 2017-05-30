Нисхождение премьера Медведева

Недавние обвинения в коррупции премьер-министра России и бывшего президента Дмитрия Медведева, выдвинутые оппозиционным лидером Алексеем Навальным, представляют серьезную угрозу для политического выживания Медведева.

Решающее значение имеет и дата публикации этих обвинений, поскольку приближается президентская предвыборная кампания, а также ожидается решение Путина, оставлять ли Медведева на посту премьера. Самому Путину также нанесен определенный ущерб, причем имеется значительный потенциал политических последствий в будущем. Тем не менее, закат политической карьеры Медведева начался задолго до недавних обвинений в коррупции.

Один российский аналитик недавно отметил: «Медведев, как выяснилось, вовсе не влиятельный либеральный политик». Хотя это и некоторое преувеличение, правда состоит в том, что падение Медведева продолжается уже несколько лет. После того как он решил не баллотироваться на президентский пост в 2012 году, а затем в полном молчании наблюдал откат Путина от многих положений его политики либерализации, он превратился в объект горького разочарования для молодых либеральных элит и даже некоторых оппозиционеров, видевших в его политических реформах и оттепели надежду на новую перестройку.

Перестройка 2.0, как многие надеялись, могла бы привести к реальной трансформации режима и демократизации общества без революционных потрясений, подобных тем, что произошли в 1990-х. Неспособность измениться или порвать со своим патроном Путиным, а также настоять на своем намерении баллотироваться на второй срок, стала началом конца Медведева.

Во время своего президентства Медведев показал некоторые признаки того, что он в состоянии вести независимый политический курс, осуществляя несколько направлений либерализации: он проводил очень либеральную линию по таким вопросам как свобода слова и средств массовой информации, пытался осуществить реформу полиции, тюрем и судебной системы, а также отделил себя от Путина и принял сторону Запада по ливийскому вопросу, воздержавшись от использования права вето против ключевой резолюции ООН, позволившей западным державам защитить ливийскую оппозицию и элементы гражданского общества.

Неспособность Медведева сохранить власть и продолжать свои реформы стала глубоким разочарованием для молодых россиян и людей среднего возраста, принадлежащих к среднему классу, творческой среде и элите.

Нарушение Западом резолюции по Ливии, выразившееся в прямом вмешательстве на стороне повстанцев, определило решение Путина баллотироваться на президентский пост вместо Медведева, и подорвало доверие к способности последнего руководить страной не только у самого Путина, но и у многих россиян среднего и старшего возраста, которых давно раздражал интервенционизм Запада, как правило в ущерб России.

Не менее важным фактором была неспособность Медведева создать собственную сеть отношений «патрон-клиент» внутри государственного аппарата, взять под свой контроль ключевые структуры безопасности и наладить связи с оппозиционными элементами. Разумеется, связи Путина в разведке и структура безопасности могли серьезно осложнить реализацию этих целей, но достичь некоторой независимости от Путина все же было возможно.

Если бы это было сделано к моменту начала демонстраций протеста в декабре 2012 года, Медведев имел бы шанс получить поддержку про-демократических элементов общества и государства и вынудить Путина временно присоединиться к реформам, как это произошло в зимне-весенний период 2011-2012 годов, но в рамках политической борьбы во время президентской гонки.

Российские опросы общественного мнения демонстрируют мощную поддержку свободных и справедливых выборов, и Медведев мог бы использовать эту ключевую проблему в ходе предвыборной кампании. Даже поражение означало бы не конец, а возможно, лишь начало его прихода к власти, если бы он решил дистанцироваться от режима и возглавить оппозицию как в свое время сделал Борис Ельцин. К сожалению, Медведев оказался слишком слабым и/или слишком преданным Путину, чтобы пойти на такой маневр.

Премьерство Медведева во время третьего президентского срока Путина было не особенно успешным. Наиболее важным достижением является заметное улучшение условий ведения бизнеса в плане сокращения вмешательства государства, чрезмерного регулирования и волокиты.

С другой стороны, падение цен на нефть, а затем санкции Запада из-за Украины подорвали экономический рост, и хотя правительство Медведева показало свою очевидную компетентность в борьбе против экономического кризиса, правда состоит в том, что большая часть этого успеха была достигнута благодаря умелому управлению российскими финансами бывшим министром Алексеем Кудриным, а также наличию резервного фонда «на черный день» и Фонда национального благосостояния, создание которых было частью политики Путина.

Рост остается вялым и российские опросы общественного мнения показывают, что россияне все более явно теряют терпение в связи с медленной экономической модернизацией и неудовлетворительным уровнем жизни, причем 51 процент респондентов в ходе недавнего опроса заявили, что устали ждать этого от Путина.

Соответственно, рейтинг Медведева среди россиян заметно снизился. Если в декабре 2009 года доверие премьер-министру выражали 78 процентов, то в мае 2011 года этот показатель составил 71 процент, в октябре 2012 – 61 процент, в январе 2014 – 55 процентов и в августе 2015 – 61 процент.

Вышесказанное стало фоном для «ролика Навального», в котором Медведев обвинялся в приобретении значительных богатств путем злоупотребления служебным положением, а также в подозрительной щедрости «инвестиций» со стороны приближенных к государству олигархов в структуры, находящиеся в собственности или под управлением членов семьи или друзей Медведева.

В ходе демонстраций протеста против коррупции (в частности, лично Медведева), звучали призывы к его отставке и даже более серьезной ответственности. Это должно было произвести впечатление на Путина, показав потенциал роста политического недовольства в связи с разложением многолетнего «тандема».

Рейтинг поддержки Медведева стремительно обвалился. Недавний опрос Левада-Центра показал рекордно низкий уровень доверия россиян Медведеву (42 процента), причем 18 процентов «решительно поддерживают» его отставку с поста премьера, а еще 27 процентов «скорее поддерживают» эту меру.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал падение рейтинга Медведева сложностью задач, стоящих перед правительством, а не обвинением в коррупции.

По мере приближения президентской кампании, Кремль очевидно хотел бы минимизировать ущерб. Однако, упомянутые обвинения не могут не привести к негативным последствиям для самого Путина. Таким образом, поскольку он начинает размышлять, стоит ли сохранять за Медведевым пост премьера, Путину придется взвесить потенциально мощные, даже судьбоносные политические последствия, вытекающие из коррупционного скандала вокруг персоны премьер-министра.

Во-первых, произошло снижение популярности и авторитета самого Путина.

Во-вторых, это снижение, в случае его продолжения, может потребовать позволения местным властям задействовать дополнительный «административный ресурс» и применить более закулисные методы для обеспечения победы Путина в первом туре выборов.

В-третьих, излишние «нештатные ситуации» в процессе выборов могут спровоцировать демонстрации, подобно тому, как восприятие думских выборов 2012 года как фальсифицированных , а также решение Путина три месяца спустя баллотироваться на президентский пост вместо Медведева, привели к массовым акциям протеста.

Короче говоря, чтобы укрепить свой авторитет, у Путина имеются все причины избавиться от и без того ослабленного тандема. К сожалению, мы никогда не сможем быть абсолютно уверенными, что падение Медведева стало результатом вышеописанной тенденции, а не завершением якобы имевшего место соглашения между Путиным и Медведевым во время рыбалки еще в 2011 году. Эта предполагаемая сделка предусматривает, что в обмен на уступку Путину своего второго президентского срока, Медведев будет назначен премьер-министром и сохранит этот пост до окончания третьего президентского срока Путина.

В некотором смысле падение акций Медведева в настоящее время вполне устраивает Путина. Если он планирует отправить Медведева в отставку, сейчас у него есть для этого вполне подходящая причина.

Кроме того, предстоящая избирательная кампания позволяет Путину отложить отставку премьера до ее окончания. Это позволит Путину формально уволить Медведева не прибегая к давлению, чего он предпочитает не делать.

Он может уволить Медведева и через год, используя возможность, которую предоставляет новый президентский срок, который подразумевает новый старт и тем самым предполагает определенные перемены. Этот же фактор позволяет Путину уволить Медведева, не будучи вынужденным признавать ошибку «рокировки» с ним и выдвижения его на важнейший государственный пост России.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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