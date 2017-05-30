«Утечка» правды в The New York Times – НАТО готовится воевать против Ирана и России

Журнал New York Times Magazine, воскресное приложение к влиятельной ежедневной газете, опубликовал интересную статью о восточном Алеппо. Ее автор, Роберт Уорт, недавно посетил город и беседовал с его жителями. Редакторы (или цензоры) New York Times вставили в материал много своей стандартной клеветы в адрес сирийского правительства, но не смогли полностью затушевать описанные в нем истинные события.

Так, например, статья носит заголовок «Алеппо после падения», но одна из ключевых фраз сообщает как раз об обратном: «Яссир сказал, что он один из первых, кто вернулся в восточный Алеппо сразу после события, которое он, как и все остальные, с кем я встречался, называет освобождением города».

Утверждения джихадистской пропаганды, что правительственные войска якобы бомбят без разбора больницы, «подтвержденные» по Skype одним из пропагандистов Аль-Каеды в Идлибе, чередуются с правдивыми сообщениями с места событий: «На второй день я пошел посмотреть на больницу Aleppo Eye Hospital, беспорядочно застроенный комплекс, который повстанцы используют в качестве штаб-квартиры. Когда мы шли через сожженное и разбитое здание, солдаты подбирали с земли все, что указывало на принадлежность повстанцев к исламским экстремистам. Однако, эти признаки были видны повсюду. Так, на крыше сожженного автомобиля, стоявшего прямо напротив здания, виднелся логотип Аль-Каеды…

К сожалению, сама статья также содержит фактические ошибки: репортер, житель Алеппо по имени Рида аль-Баша, описывает окрестности, разграбленные мародерами и называет при этом военизированные формирования, в том числе знаменитых Tiger Forces, среди лидеров которых есть хорошо известные головорезы.

Я не сомневаюсь, что акты мародерства были совершены после освобождения восточного Алеппо. Те, кто поддерживал вторжение «повстанцев» в их город, потеряют все. Однако, мародерство, совершенное «боевиками» Tiger Force? Это подразделение – спецназ Сирийской арабской армии, а вовсе не «боевики». Оно находится под командованием высокопрофессиональных офицеров, а не «головорезов». Командир «тигров», генерал Сухейль аль-Хасан, 26 лет служит в армии. Эта воинская часть вооружена российскими танками Т-90 и другими тяжелыми штурмовыми вооружениями. Подразделение, подготовленное и оснащённое для наступательных действий, участвовало во множестве операций на разных фронтах. В их обязанности не входит зачистка городских районов, которая в принципе могла бы дать время для организованного мародерства в Алеппо. Процитированное выше утверждение просто не соответствует фактам.

И все же, статья в журнале содержит подробную историю реальных людей, которые детально рассказывают о том, что «повстанцы» сделали с их городом. Как они разграбили все заводы и дома, вплоть до медных электрических проводов, и продали все в Турцию. Там, где история основывается на реальных сообщениях, она подтверждает взгляды и позиции антиисламистского сирийского большинства, которое поддерживает свое правительство. После нескольких лет утверждений противоположного в сотнях антисирийских пропагандистских материалов, удивительно, как редакторы NYT пропустили такое.

Один короткий фрагмент статьи даже показывает, кого сирийцы выберут своим будущим лидером: «Мой сирийский друг-бизнесмен рассказал мне, что он дважды собирал около десятка людей на обед и предлагал им ответить на один вопрос в доверительной обстановке. «От тебя зависит, кто будет следующим президентом Сирии. Кого ты назовешь?» К его удивлению, почти все назвали Асада».

Именно поэтому, дорогой читатель, Соединенные Штаты и их марионетки выступают против подлинно демократических выборов в Сирии. Дело в том, что их заклятый враг легко победил бы и предотвратил запланированное неолиберальное мародерство и разграбление всего, что еще осталось от сирийского государства.

Исламистские марионеточные силы «запада», Аль-Каеда под своими многочисленными обличиями, Ахрар аш-Шам и даже ДАИШ уже почти разгромлены. В особенности это касается террористической группировки ДАИШ, которая больше не является боеспособной военной силой, а вынуждена вернуться на уровень партизанских операций. Ее окончательный разгром займет много времени, но эта задача должна быть и будет решена местными силами.

Несмотря на это, США оказывали давление на страны НАТО, чтобы альянс присоединился к их «борьбе против ДАИШ». Отдельные страны НАТО уже вошли в состав коалиции во главе с Соединенными Штатами. Однако, НАТО как организация может обеспечить большие возможности в области управления и контроля, а также дополнительные ресурсы (Причем, все это под контролем США).

Не следует заблуждаться, «борьба против ДАИШ» вовсе не является реальной целью этого шага. Соединенные Штаты хотят получить от НАТО поддержку при вторжении в Сирию с севера в провинции Идлиб, а также с юга, недалеко от города Даръа, и с юго-востока, начиная от пограничной заставы аль-Танф до Ирака. С Сирией и ее союзниками теперь будут воевать под прикрытием «борьбы против группировки ДАИШ», которая фактически уже не может быть объектом боевых операций. Таким образом, НАТО, вместе с ваххабитскими режимами Персидского залива теперь будет вести расширенную войну не только против правительства Сирии, но и против его российских и иранских союзников. Анти-иранская риторика Трампа в ходе его визита в Саудовскую Аравию служила той же цели.

Сирия и ее союзники попытаются предотвратить дальнейшее вторжение, отрезав аль-Танф и удерживая город Дараъа, тем самым блокировав любые масштабные военные действия. Однако, эти меры, скорее всего, окажутся напрасными. Если некоторые здравомыслящие голоса не вмешаются, мы окажемся на пороге гораздо более опасной войны, которая легко может выскользнуть из-под контроля.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

(Голосов нет) Loading... Loading...

Понравилась статья?

Поделись с друзьями! Нравится x