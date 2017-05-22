США изложили России план по предотвращению конфликта между странами на территории Сирии

Америка предложила России согласовать план операций в главном нефтедобывающем районе Сирии, ситуация в котором усложняется, так как силы при поддержке США и сирийская армия при поддержке России ведут борьбу не только с ИГИЛ, но и друг с другом.

Генерал корпуса морской пехоты США Джозеф Данфорд отказался предоставить подробную информацию о плане, но сказал, что российские военные желают избежать вооружённого конфликта между США и Россией в городе Дайр-эз-Заур на берегу Евфрата.

Америка рассматривает территории, протянувшиеся вдоль Евфрата от Дайр-эз-Заура до иракского города Эль-Кайм, как зону будущих боевых столкновений в ходе объединённой кампании по уничтожению ИГИЛ.

На конференции с министром обороны США Джеймсом Мэттисом Данфорд отметил: «Сейчас мы работаем над общим с Россией планом действий. Не буду вдаваться в подробности, но мне кажется, что в России с энтузиазмом относятся к идее не осложнять военные операции дополнительными конфликтами и продолжить кампанию против ИГИЛ, будучи уверенными в безопасности наших людей».

Данфорда спросили о том, затрагивает ли обращённое к России предложение проблему присутствия сирийской армии в Дайр-эз-Зауре. Данфорд ответил положительно и подчеркнул, что обсуждение статуса этой «специальной зоны необходимо», чтобы избежать конфликта между США и Россией.

Россия поддерживает сирийскую армию, и этот факт осложняет процесс освобождения Сирии от ИГИЛ. Об этом свидетельствуют события четверга: США атаковали группу сирийских войск на юго-востоке Сирии, которая, по словам Мэттиса, двигалась в направлении повстанческого лагеря вблизи границы с Иорданией, где находились советники США.

Мэттис сообщил журналистам, что атакованные силы поддерживал Иран.

В пятницу Россия осудила американскую атаку.

Сергей Лавров на конференции в Кипре отметил, что какой бы ни была причина американской атаки, её провели незаконно, и она стала очередным грубым нарушением суверенитета Сирии.

Америка ведёт боевые действия в Сирии на протяжении трёх лет, и Дональд Трамп решил ускорить разгром ИГИЛ. На данный момент он ещё не представил результаты работы Пентагона, которому в конце января приказал разработать стратегию. Но Мэттис в пятницу заявил, что Трамп одобрил «смену тактики», которая предполагает окружение боевиков ИГИЛ в местах их скопления (к примеру, в сирийском городе Эр-Ракка), чтобы зарубежные наёмники не смогли вернуться в свои страны.

«Мы заранее окружаем эти территории, а не вынуждаем боевиков переходить с места на место, так как они будут отступать, объединяться и становиться сильнее, — сказал Мэттис. – Мы это делаем, так как иностранные наёмники станут угрозой, вернувшись домой, будь то Тунис, Куала-Лумпур, Париж, Детройт или любой другой город. Эти иностранные наёмники опасны. Мы окружаем, а затем атакуем их, чтобы полностью уничтожить и не дать этой проблеме переместиться на другие территории».

Чтобы окончательно уничтожить боевиков ИГИЛ в городе Мосул на севере Ирака, потребуется время, а битва за Эр-Ракку началась лишь недавно.

Но расположение линий фронта уже известно. Они пройдут от Дайр-эз-Заура, который попал в расширенную зону американской бомбардировки, к городу Эль-Кайм на западе Ирака. Пентагон называет эту территорию Средней долиной Евфрата. Лидеры и боевики ИГИЛ переместились в эту местность, предчувствуя потерю Мосула и Эр-Ракки.

В четверг коалиция сбросила бомбу на группу боевиков ИГИЛ и их технику вблизи Дайр-эз-Заура. Центральное командование ВС США в пятницу также сообщило о пяти авиаударах, целью которых стали объекты нефтяной инфраструктуры террористов рядом с сирийским городом Абу-Камалем, расположенным вблизи иракского Эль-Кайма.

Американские власти сообщают, что после захвата Мосула и Эр-Ракки основной задачей станет зачистка этих территорий, войска будут двигаться навстречу друг другу.

Американские силы будут оказывать поддержку Демократическим силам Сирии, которые преимущественно состоят из сирийских арабов и курдов, и проследуют на юго-восток по направлению от Эр-Ракки к Дайр-эз-Зауру – об этом на условиях анонимности сообщил официальный представитель, которому запрещено публично оглашать детали военных операций. В то же время, силы Ирака при поддержке американских советников и авиации, направятся к Эль-Кайму.

По словам американских представителей, отдельная группа сирийских повстанцев совместно с силами США перекроет пути отхода террористов на юге.

Дайр-эз-Заур представляет собой особенно сложное испытание, так как у сирийских военных там база, а США не желают контактировать с войсками режима Асада, и атака 7 апреля стала исключением.

Дальнейшие перспективы туманны, так как в этом месяце сирийское правительство объявило о восстановлении своего влияния на востоке, под которое попадает Дайр-эз-Заур и отдалённые пустынные участки вблизи границ Сирии с Иорданией и Ираком. На прошлой неделе министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что «главная цель» — это нефтедобывающий регион Дайр-эз-Заура, огромные части территории которого отошли к ИГИЛ три года назад.

Представители США уверены, что Средняя долина Евфрата может стать следующим ключевым полем боя, но не последним по счёту. Другие подконтрольные экстремистам территории существуют в Ираке – это Хоижа и запад Киркука.

Источник перевод для MixedNews — Антон Комаров (Голосов нет)

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