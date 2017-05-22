Визит индийского премьер-министра Моди в Россию должен будет дать толчок развитию экономического коридора Север-Юг

Как ожидается, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, а затем, в начале июня, в Казахстан, для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приведут к сдвигу с мертвой точки Международного транспортного коридора Север-Юг (МТСК) и других каналов сотрудничества. Индия рассматривает эти проекты как средство расширения своего влияния в регионе, где Китай уже «распростер свои крылья», добиваясь с помощью инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) беспрецедентных возможностей сотрудничества с Европой.

Планируется, что 1 июня Нарендра Моди и президент Росси Владимир Путин совместно откроют торжественный автопробег из Санкт-Петербурга по маршруту МТСК. Когда транспортный коридор сможет функционировать в полную силу, он обеспечит значительно более эффективное транспортное сообщение между Мумбаи и Санкт-Петербургом, что в свою очередь позволит реализовать обширный неиспользованный экономический потенциал обоих регионов.

Помимо ускорения реализации проекта МТСК, у Индии имеются широкие планы сотрудничества с Евразией и странами Центральной Азии в рамках китайского проекта ОПОП. Согласно результатам совместного исследования, проведенного Институтом оборонных исследований и анализа и Международным центром Ладакх, МТСК, в настоящее время проходящий через иранский порт Бендер-Аббас, может быть связан также с портом Чабахар, в расширении и модернизации которого Индия принимает участие в настоящее время.

Согласно плану научного исследования, копия которого оказалась в распоряжении газеты «The Economic Times», Нью-Дели также рассматривает возможность связать МТСК с различными проектами в сфере транспортного сообщения, предпринимаемыми пятью странами Центральной Азии на региональном уровне. Исследование будет начато накануне поездки Моди в Россию, где индийский премьер проведет ежегодную встречу на высшем уровне и станет главным гостем Санкт-Петербургского международного экономического форума.

«Теперь МТСК становится реальностью. Проект модернизации порта Чабарах, запущенный в 2016 году, будет дополнять программу МТСК. Индия также изучает вопрос о том, каким образом транспортный коридор Чабахар может быть расширен для сообщения с Центральной Азией за счет железной дороги Иран-Туркменистан-Казахстан, маршрута Иран-Узбекистан-Казахстан, а также транс-афганской железнодорожной магистрали (которая, возможно, будет создана Ираном, Индией, Афганистаном и Узбекистаном)», – сказал бывший посол Индии в Кыргызстане Фунчок Стобдан.

Кроме того, Индия могла бы профинансировать создание 700-километрового участка железнодорожного сообщения между Мазари-Шарифом и Гератом в Афганистане, чтобы связать Центральную Азию с портом Чабахар. По мнению Стобдана, это может обойтись не менее чем в 2 миллиарда долларов. Узбекистан в состоянии построить эту дорогу.

Отсутствие эффективного наземного транспортного сообщения представляет собой серьезное препятствие для индийской торговли с евразийским регионом. В настоящее время транспортировка грузом между Индией и Россией осуществляется главным образом по морскому маршруту через Роттердам в Санкт-Петербург.

Товары из Центрально-Азиатского региона направляются через Китай, Европу или Иран. Маршруты через Китай и Европу являются протяженными и дорогими, к тому же перевозки занимают много времени. Таким образом, давно существует потребность в более коротком, быстром и дешевом логистическом маршруте. В сентябре 2000 года индия, Иран и Россия подписали соглашение о международном транспортном коридоре МТСК для содействия перемещению товаров через Иран, Каспийское море и Астрахань (российский порт на берегу Волги рядом с Каспийским морем) в Россию и соседние страны Евразии.

Благодаря этому транспортному маршруту индийский экспорт мог бы получить конкурентное преимущество из-за более низкой стоимости и меньшего времени доставки. Исследования показывают, что такой маршрут мог бы сократить время и затраты на доставку контейнеров на 30-40 процентов. МТСК – это кратчайший мультимодальный транспортный маршрут, связывающий Индийский океан и Персидский залив с Каспийским морем через Иран и Санкт-Петербургом. Из Санкт-Петербурга существуют хорошие возможности доставки грузов в страны северной Европы по территории России. Оценочная пропускная способность этого коридора составляет 20-30 миллионов тонн в год.

К транспортному коридору «Север-Юг» подключились 11 новых членов: Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Украина, Беларусь, Оман, Сирия и Болгария (в статусе наблюдателя). Китай создал масштабное автомобильное и железнодорожное сообщение через некоторые из этих стран, что облегчает доставку его товаров в Европу и наоборот. Индия сталкивается с определенными проблемами в евразийском регионе. В настоящее время, по словам чиновников, торговые компании и транспортные агентства испытывают определенные практические трудности в трансграничной торговле по этим маршрутам.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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