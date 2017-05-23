В Арктике начинается геостратегическая «шахматная партия» с участием России и Китая

В расположенном в штате Аляска городе Фэрбанкс Америка передала председательство Арктического совета Финляндии. Созданный 20 лет назад Совет объединяет 8 арктических государств, они совместно решают проблемы региона и не допускают выхода ситуации из-под контроля.

Деятельность основанного на принципе единогласия форума показывает, что сотрудничество в регионе приносит свои плоды, по крайней мере, когда дело касается соглашений о поисковых и спасательных операциях, устранения последствий разлива нефти и, как это было на прошлой неделе, научного сотрудничества. Тем не менее, Арктический совет не занимается военной безопасностью, и возникает вопрос, продолжится ли сотрудничество на фоне климатических изменений?

Точный ответ на этот вопрос дать невозможно. Из-за повышения температуры в регионе началась геостратегическая шахматная партия, в которой у США мало фигур, а ходов и того меньше.

Площадь Арктики огромна, по размеру она сравнима с Африкой. Также температура в Арктике повышается в два раза быстрее по сравнению с другими регионами мира, и большое количество снега и льда оказывается в море. Из-за таяния льдов открывается поверхность океана, и появляются новые возможности для добычи ресурсов, туризма, рыболовства и навигации.

По словам бывшего президента Исландии Оулавюра Гримссона, природные ресурсы Арктики – это «базовый элемент преуспевания в следующем веке». Перспектива добычи природных ресурсов побудила Россию и некоторые другие страны заявить о правах на большие территории, увеличить военное присутствие и инвестировать средства в развитие коммерческой деятельности.

К сожалению, Америка практически не принимает участия в бурно развивающихся арктических событиях.

С таянием снега и льда история сотрудничества в регионе может закончиться. Министерство обороны США в 2016 году предупреждало о том, что «борьба за обладание экономическими преимуществами и желание расширить сферы влияния в регионе, геостратегическое значение которого растёт, может привести к повышенному напряжению».

Возможно, началом будущих событий стало демонстрирование российской военной мощи. Россия в 2014 году создала специальные арктические войска, а в 2015 году провела массовые военные учения. Россия создаёт в регионе 10 радиолокационных станций ПВО и оборудует 6 новых военных баз как на берегу, так и на островах Арктики.

Также Россия заявила о правах на территории морского дна площадью около 1,2 миллиона квадратных километров вблизи своих берегов (примерно такую площадь занимает Южная Африка) в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS). Конвенцию ратифицировали более 160 стран, но США в их число не входят.

Конвенция обладает важным значением в Арктике, так как большая часть территории региона покрыта водой. Ратифицировав Конвенцию, Америка могла бы заявить о правах на потенциально богатую ресурсами территорию морского дна побережья Аляски, которую по размерам можно сравнить с Калифорнией. Вместо этого США находятся в стороне от обсуждения Конвенции и не могут напрямую опротестовать права России или заявить о своих собственных.

Океан освобождается ото льда, и появляется возможность сократить время и стоимость доставки грузов из Азии в Европу. В 2012 году в Арктике появился китайский ледокол Snow Dragon, а в 2013 году – грузовое судно. Подконтрольная государству китайская транспортная компания COSCO объявила о намерениях использовать преимущества более короткого маршрута, и по распоряжению правительства создаётся второй ледокол.

Россия также инвестировала средства в развитие Северного морского пути, создавая глубоководные порты, телекоммуникационные сети и поисково-спасательные станции. В распоряжении России находится флот из 40 ледоколов, среди которых 6 атомных.

Для сравнения, у Америки имеется лишь один тяжёлый ледокол, который, по словам адмирала Береговой охраны США Пола Цукунфта, находится «на искусственном жизнеобеспечении». Также флот США располагает одним средним ледоколом, но за Северным полярным кругом у Америки нет глубоководных портов. Федеральному правительству следует составить план по полностью оплаченному созданию дополнительных ледоколов и глубоководного порта.

В ходе этой гонки с повышающейся температурой возникает вопрос, продолжится ли мирное сотрудничество в рамках Арктического совета или в любой другой форме? Ставки очень высоки: на кону возможность принять участие в торговом буме и обеспечить безопасность.

К сожалению, Америка продолжает действовать так, будто то, что происходит в Арктике, в Арктике и остаётся. В результате другие страны получают шанс обыграть США на новой ледяной шахматной доске.

Элис Хилл, научный сотрудник Стэнфордского университета, ранее занимала пост специального помощника президента Обамы и старшего директора по вопросам устойчивой политики в Совете безопасности США

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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