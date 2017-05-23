Задолженность домохозяйств США превысила рекорд, достигнутый во время финансового кризиса 2008 года

Нью-Йоркская федеральная резервная система сообщает, что задолженность домашних хозяйств по всей стране достигла в первом квартале нынешнего года рекорда: она превысила максимальный уровень 2008 года в 12,7 триллиона долларов.

Задолженность домохозяйств, включающая ипотечные кредиты, автокредиты и студенческие ссуды, а также кредитные карточки, выросла по сравнению с последним кварталом 2016 года на 149 миллиардов долларов, причем почти весь прирост был связан с ипотекой. Достижение этого пика порождает вопрос о том, существуют ли предпосылки для очередного финансового кризиса. Впрочем, данные статистики показывают, что нынешняя структура долга существенно отличается от 2008 года.

С момента пика задолженность по ипотечным кредитам упала с 73 до 68 процентов от общей суммы долга. Это связано с ростом задолженности по автокредитам и студенческим ссудам. Задолженность на душу населения, которая в 2008 году составляла 53 000 долларов, сегодня равна около 48 000. Этот показатель неуклонно растет с минимума 2013 года, но не так резко, как это происходило в годы, предшествовавшие финансовому кризису.

Хотя процент задолженности, просроченной на 90 дней и более, вырос во втором квартале подряд, он остается заметно ниже уровня 2008 года и существенно ниже уровня худших дней финансовой паники. ФРС Нью-Йорка заявляет, что задолженность, просроченная более чем на 90 суток, составляет 3,37 процента всех невыплаченных долгов. Это несколько больше, чем 3,3 процента в четвертом квартале прошлого года. Однако, в 2010 году этот показатель составлял 8,7 процента, а в 2008 – 5,1 процента.

Причина снижения просроченной задолженности состоит в том, что большая часть кредитов сейчас выдается только наиболее кредитоспособным заемщикам. Например, те, у кого кредитный рейтинг составлял 760 и более, в 2008 году получили 36 процентов кредитов.

Однако, есть и некоторые тревожные признаки. Увеличилась просроченная задолженность по кредитным картам, а аналогичный показатель по студенческим займам упрямо остается выше 10 процентов. Просроченная задолженность на рынке автокредитов объемом в 1,2 триллиона долларов несколько снизилась, но в целом здесь наблюдается стабильный рост с 2012 года.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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