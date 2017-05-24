Нарождающиеся пределы российско-индийских связей

Несмотря на тесное политическое и дипломатическое партнерство в течение многих десятилетий, индийско-российские отношения начинают демонстрировать первые признаки распада. Связи между двумя странами зависят главным образом от торговли, а также в последние годы от совместного производства систем вооружений. Единственное иное направление сотрудничества, которое отражает «особый и привилегированный» характер двусторонних отношений – это ядерная энергетика. Помимо этого, торговли и инвестиционных связей между странами практически не существует. Даже в области поставок природного газа и нефти, где, казалось бы, должна осуществляться процветающая торговля, учитывая изобилие предложения в России и растущий спрос в Индии, имеют место лишь несколько отдельных случаев значительных индийских инвестиций в российские нефтегазовые компании и месторождения. Впрочем, сделки, подписанные в прошлом году, если они увенчаются успехом, возможно, подстегнут взаимные инвестиции в этом секторе.

Один из способов для Индии и России встряхнуть эти почти отмирающие отношения, состоит в том, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве в сфере новых и перспективных технологий. Индия и Россия добились существенных успехов в новых отраслях экономики и могут предложить друг другу уникальные преимущества. Существует четыре широкие области, где две страны могли бы объединить усилия.

Во-первых, это квантовая вычислительная техника. Квантовые вычисления, использующие для вычислений субатомные частицы вместо стандартных двоичных разрядов, станут следующим крупным технологическим прорывом человечества. Возможности этой технологии поразительны во всех сферах, от космических полетов до медицинских исследований. Это обстоятельство обусловит неизбежную гонку за разработку первого промышленного квантового компьютера. Похоже, в этом направлении Китай опередил остальные страны мира.

Если Индия стремится стать ведущей технологической державой, критически важно осуществлять инвестиции в соответствующие исследования и разработки. В то время как некоторые недавние прорывы индийских ученых-физиков продемонстрировали существование отечественной школы, в стране отсутствует надлежащая структура поддержки научных исследований. Россия предпринимает последовательные усилия в направлении создания квантовой компьютерной техники, в основном в исследовательском институте «Российский квантовый центр» в Сколково. Масштабное сотрудничество в этой сфере позволило бы Индии получить доступ к передовой инфраструктуре, необходимый для отечественных разработок. При этом Россия в свою очередь получила бы свободный доступ к любым квантовым технологиям, которые были бы созданы в будущем.

Во-вторых, уникальную возможность для совместных действий представляют собой искусственный интеллект (ИИ) и робототехника. В то время как ИИ является одним из самых модных терминов нашего времени, индийские инвестиции, будь то государственные или частные, в этой сфере остаются незначительными. Несмотря на большой кадровый резерв, ни индийское государство, ни частный сектор не предпринимали согласованны усилий, чтобы воспользоваться возможностями этого направления. Россия, в свою очередь, добилась больших успехов в милитаризации ИИ и робототехники, а также в смежных областях, таких как разработка боевых дронов, которые могли бы оказаться исключительно полезными для Индии. В то время как высокотехнологическое оборонное сотрудничество между Индией и Россией до сих пор было сфокусировано на обычных вооружениях, таких как самолеты-истребители и ракеты, усиление акцента на ИИ и робототехнике поможет расширить связи в военной сфере в будущем.

Третья область, где обе страны могут успешно сотрудничать – это кибер-безопасность. Хотя в сфере последних событий это может быть спорным предположением, с чисто стратегической точки зрения Индия может многому научиться на основе российского опыта. Две страны недавно подписали соглашение, которое предусматривает диалог на высоком уровне по проблемам киберпространства, а также сотрудничество, координацию и обмен информацией в сфере борьбы с кибер-терроризмом. Впрочем, пока еще лишь предстоит расширить пределы этого сотрудничества, включив в него обучение индийских оперативных групп в области кибер-преступности, а также должностных лиц. Россия, где расположены ведущие компании в сфере кибер-безопасности, такие как лаборатория Касперского, обладает значительными возможностями для создания эффективных и надежных сил радиоэлектронной борьбы. Поскольку Индия в настоящее время создает единое кибернетическое агентство, более тесное сотрудничество с Россией принесло бы огромную пользу для повышения готовности Индии к защите своих интересов в кибер-пространстве.

И, наконец, последней сферой партнерства являются традиционные информационные технологии (ИТ) и программное обеспечение, в том числе и в особенности обработка больших объемов данных. Поскольку США, Великобритания Сингапур и Австралия в настоящее время закрывают свои двери для индийских специалистов, для Индии приобретают критическую важность альтернативные пути применения своих трудовых ресурсов в этой сфере. Высокоразвитая ИТ-инфраструктура России сталкивается с растущим дефицитом квалифицированной рабочей силы. Индийский талантливый ИТ-персонал вполне мог бы воспользоваться этим дефицитом. Кроме того, Россия могла бы стать направлением для индийских ИТ-инвестиций, учитывая, что ее географическое положение обеспечивает легкий доступ к нетронутым рынкам Центральной Азии и Восточной Европы.

Каждая из вышеперечисленных четырех сфер требует только первоначального вмешательства государства. Если удастся сформировать условия для эффективного двустороннего сотрудничества, это станет достаточным импульсом для рыночных сил, которые будут основным драйвером сотрудничества. На самом деле, следует сделать акцент именно на инициативе частного сектора, поскольку опыт предыдущих инициатив под руководством правительства показал невысокую результативность.

Индийско-российские отношения – один из немногих многолетних успехов индийской дипломатии. Учитывая все более нестабильный характер мировой политики, критически важно не допустить, чтобы эти отношения пришли к окончательному упадку. Учитывая ограниченную экономическую взаимозависимость и недавние усилия по развитию сотрудничества в сферах, традиционно составляющих основу двусторонних отношений, обе страны должны обратить особое внимание на те перспективные технологии, которые потенциально способны значительно укрепить эти отношения в будущем.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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