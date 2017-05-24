Американские СМИ готовятся к тому, что расследование связей между Трампом и Россией ничего не выявит

Некоторые американские журналисты, ранее выступавшие с наиболее жесткой критикой в адрес администрации Трампа, теперь находятся в ожидании потенциального глубокого разочарования от результатов расследования связей Трампа с Россией, поскольку даже лидеры демократов признают, что не получили ни единого доказательства его сговора с Москвой с целью повлиять на результаты президентских выборов.

Так, в начале мая сенатор-демократ Дайанна Файнстайн заявила в интервью CNN, что не видит никаких свидетельств существования сговора. Это заявление она повторила и в прошлый вторник, когда ее спросили, изменилось ли что-нибудь за последнее время. «Нет», – ответила она в ходе информационно-аналитической передачи CNN «The Situation Room».

Эти предупреждающие сигналы побудили некоторых из противников Трампа в СМИ начать готовить почву для возможного нулевого результата расследования. Обсуждая эту тему в понедельник на канале MSNBC, со-ведущая передачи «Morning Joe» Мика Бжезински допустила, что расследование, возглавляемое в настоящее время бывшим директором ФБР Робертом Мюллером, может оказаться с пустыми руками.

«Есть три варианта, – сказала она. – Противоправное поведение, глупость, ведущая к противоправному поведению, случайное вовлечение в противоправное поведение, и, наконец, отсутствие факта противоправного поведения».

Другой со-ведущий передачи, Джо Скарборо, активный критик Трампа, сказал, что «гораздо более вероятно», что результатом расследования станут не доказательства «прямого сговора», а скорее речь идет об «укрывательстве или о чем-то, во что они были втянуты…». Впрочем, он не пояснил, что может означать это «укрывательство».

Днем ранее на CNN республиканец и редактор журнала Atlantic Дэвид Фрум заявил, что все «должны быть готовы» к отсутствию каких-либо доказательств незаконной деятельности. «Вы должны быть готовы признать, что даже если будет доказана самая отвратительная версия фактов, возможно, здесь не было никакого преступления и никакого нарушения законов. … Даже если самое худшее окажется правдой, это будет лишь политической, но не правовой проблемой», – сказал он.

Белый дом до сих пор сталкивается с почти ежедневными сообщениями, подпитывающими полемику. Так, например, в пятницу в New York Times была опубликована статья, в которой утверждалось, что Трамп якобы заявил в ходе встречи с российскими официальными лицами, что он «больше не испытывает сильного давления по поводу связей с Россией» после увольнения Джеймса Коми, теперь уже бывшего директора ФБР.

На прошлой неделе редактор новостного сайта Intercept Гленн Гринвальд охарактеризовал зацикленность на России как форму одержимости, которой страдают демократы и СМИ.

«От политических шоу на MSNBC до встреч в зданиях муниципалитетов по всей стране, основной темой Демократической партии с момента победы Трампа была Россия, что часто отвлекало внимание от других вопросов, – написал он 16 мая. – Эта зацикленность сохраняется даже несмотря на то, что она уже не имеет шансов «потопить» президентство Трампа, если только не будет доказано, что руководители предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией с целью манипуляции результатами выборов в США. В то же время, до сих пор ни единого доказательства справедливости этого утверждения так и не было представлено.

«Главная проблема для демократов заключается в том, что столь многие медиа-персоны и онлайн-шарлатаны получают личную выгоду от «подпитывания» этой темы, которая все более и более явно предстает как лишенная фактов теория заговора», – сказал он.

Однако, Бжезински, Скарборо и Фрум – лишь последние голоса в СМИ, высказавшие предположение, что погоня за доказательствами сговора может оказаться пустой тратой времени. На прошлой неделе другие журналисты, придерживающиеся левых взглядов, озвучили тот же вывод.

«Вполне может оказаться трудной задачей выявить в контактах предвыборного штаба Трампа с Россией какие-либо нарушения уголовного законодательства», – написал в прошлую пятницу комментатор CNN и автор журнала New Yorker Джеффри Тубин. – Мюллеру важно будет расследовать, например, имела ли место помощь или подстрекательство со стороны кого-либо, связанного со штабом Трампа, в отношении взлома электронной почты, содержавшей информацию о предвыборной кампании Хиллари Клинтон. Вот это было бы наверняка квалифицировано как федеральное преступление». «Однако, в отличие от, скажем, расследования Уотергейтского скандала, который начался со взлома, в этом случае не вполне понятно, какие преступления могли быть совершены», – добавил Тубин.

Источник перевод для MixedNews — Игорь Абрамов (Голосов нет)

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