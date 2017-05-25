Сервис MapBase – интересный и удобный сервис для всех жителей России!

Сервис MapBase.ru – это портал, на котором любой посетитель может узнать подробную информацию о каждом регионе нашей страны. Теперь вся информация собрана в одном месте, что очень удобно.

Узнать подробную информацию о каждой области можно бесплатно и в любое время суток. Для этого необходимо лишь зайти на сайт и выбрать подходящую местность из списка.

Благодаря сервису вы можете ознакомиться со следующими данными:

данные о погоде;

мета-данные;

расстояние;

фотографии;

код ОКАТО и ОК ТМО.

С помощью данного сервиса можно получить информацию о количестве населенных пунктов и улиц в каждом из них. Если вам необходимо узнать почтовый индекс области, то сервис MapBase.ru поможет вам сделать это в короткие сроки. Все области упорядочены по алфавиту, что делает поиск удобным.

Карта Самарской области к вашим услугам!

Как известно, данная область славится своими просторами и множеством населенных пунктов. Поэтому нередко люди задаются вопросом о том, где найти все данные о ней.

Всем, кому понадобилась карта Самарской области, рекомендуется посетить данный портал в интернете. Эта местность разделена на множество населенных пунктов, что облегчает работу с информацией. Каждый посетитель может без труда выбрать нужный пункт и узнать все необходимое о нем.

Любой пользователь сервиса может масштабировать изображение для своего удобства. Карта представлена в следующих видах:

схема;

гибрид;

народная карта;

спутник.

Аэропорты легко обнаружить

А еще сервис предлагает своим пользователям подробную информацию обо всех аэропортах нашей страны. Для ее получения надо лишь перейти в специальный раздел и перед вами появится список предлагаемых вариантов.

Выбрав необходимое учреждение, вы узнаете его номер телефона, количество терминалов, адрес и прочее. На карте вы сможете посмотреть, как проехать до места назначения кратчайшим путем. На сайте есть поисковая строка, вбивайте название области, в которую вы собираетесь поехать и перед вами откроется вся нужная информация.

MapBase.ru – просто, удобно и доступно!

Все данные на сайте постоянно обновляются, что позволяет быть уверенным в их достоверности. Тоже самое касается и карт областей. Посетить портал можно с любого устройства, на котором есть выход в интернет. Это очень удобно, ведь в любое время суток, не выходя из дома, вы сможете просмотреть карты и получить нужные данные.

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